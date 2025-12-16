Soud ve Švédsku pozastavil odstřel vlků plánovaný pro rok 2026
16.12.2025 08:14 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Podle Švédské společnosti pro ochranu přírody (SSNC) snížila letos švédská vláda referenční hranici potřebnou pro udržení příznivého stavu populace z 300 jedinců na 170. K 1. říjnu 2025 žilo na území Švédska 314 vlků, uvedla SSNC na svém webu.
