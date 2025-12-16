https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-ve-svedsku-pozastavil-odstrel-vlku-planovany-pro-rok-2026
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soud ve Švédsku pozastavil odstřel vlků plánovaný pro rok 2026

16.12.2025 08:14 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Švédský soud pozastavil odstřel vlků plánovaný pro rok 2026, protože úřady podle soudu neprokázaly, že by tím nebylo ohroženo udržení příznivého stavu populace. Verdikt soudu následoval poté, co se proti rozhodnutí regionálních úřadů ohledně udělení povolení k lovu odvolaly ekologické organizace. Odstřeleno mělo být až 48 vlků, píše agentura AFP.
 
V 60. letech 20. století byla populace vlků ve Švédsku kvůli lovu téměř vyhubena, což vedlo k prohlášení vlka za ohrožený druh. V 70. a 80. letech se vlci opět začali v krajině objevovat a v 90. let se jejich populace začala rozrůstat. V roce 2010, když jejich počty přesáhly 200 jedinců, začalo Švédsko povolovat kontrolovaný lov doprovázený kvótami pro dané období.

Podle Švédské společnosti pro ochranu přírody (SSNC) snížila letos švédská vláda referenční hranici potřebnou pro udržení příznivého stavu populace z 300 jedinců na 170. K 1. říjnu 2025 žilo na území Švédska 314 vlků, uvedla SSNC na svém webu.

Pražská EVVOluce

