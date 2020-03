Ochranáři letos nebudou u Přívratu přenášet žáby přes silnici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vít Bednář / Vít Bednář / ZO ČSOP Podorlicko Dobrovolníci letos nebudou u Přívratu na Orlickoústecku přenášet obojživelníky přes silnice. / Ilustrační foto z minulých let

Dobrovolníci letos nebudou u Přívratu na Orlickoústecku přenášet obojživelníky přes silnice. Vládní omezení proti koronaviru to neumožní. Na jaře žáby nebo čolci migrují přes vozovky do rybníků, kde se pak rozmnožují. Ochranáři jim v minulosti pomáhali se tam bezpečně dostat. Řekl to Vít Bednář z organizace ČSOP Podorlicko.

"Vzhledem k situaci jsme se rozhodli letos transfer nedělat. Protože akce je zajišťována dobrovolníky, které obvykle ráno na místo vozíme, tak je to podle nás v rozporu se smyslem nařízení, které vydala vláda," uvedl Bednář.

Ochranáři proto vrátí dotace, které na transfer dostali. Věří také, že v minulosti trvale instalované zábrany pomohou migraci obojživelníků a v nejexponovanějších místech postačí. Jsou v úsecích, kde je jarní migrace největší. Výhodou je také nižší hustota dopravy, omezení pohybu lidí snížilo množství aut na silnicích, uvedl Bednář.

"Trvalé zábrany navádí obojživelníky do upravených propustků pod silnicí a umožňují jim tak bezpečně překonávat vozovku i bez našeho zásahu. Věříme, že i menší množství dopravy nám pomůže v tom, aby přejetých jedinců bylo méně i bez naší činnosti v lokalitě v tomto roce," dodal Bednář.

K rybníkům mezi Přívratem a Řetovou putuje mnoho obojživelných druhů. Nejvíce je ropuch obecných, ale jsou mezi nimi například i skokan hnědý a skokan zelený, blatnice skvrnitá nebo čolek obecný. Ochranáři je přenášejí od roku 2005. Loni zhruba od půlky od března do konce dubna zachránili 2407 obojživelníků a odhadli, že další tisícovka využila k migraci trvalé zábrany.

