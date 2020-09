Ochranáři našli jed na hraboše i v lokalitě ohrožených sýčků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Trebol-a / Wikimedia Commons "Sýčci polykají hraboše vcelku a současně jsou malí, mohou mít jen trojnásobek váhy hraboše. Riziko otravy je pro ně velmi vysoké," zdůraznil ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Ochránci přírody kritizují fakt, že zemědělci aplikují jed na hraboše Stutox II a Ratron na severu Čech i v místech, kde žije a loví kriticky ohrožený sýček obecný. Upozornili na to, že pro sýčky, kterých je v Česku jen asi 130 hnízdních párů, je to nebezpečné. Sýčci se hraboši živí, ti přiotrávení pro ně navíc představují snadnou kořist, informovala Česká společnost ornitologická (ČSO). Součástí Stutoxu II je toxický fosfid zinku.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po dohodě s ministerstvem zemědělství (MZ) vydal 3. září nařízení o mimořádném použití jedu na hraboše. Povolil zvýšenou dávku do nor. Na konkrétních pozemcích je možná i aplikace rozhozem, ale pouze na základě rozhodnutí úřadu. Nařízení má platnost do konce roku. Mimořádné použití je povoleno na pozemcích, kde byl dosažen či překročen pětinásobek prahu škodlivosti hraboše.

"V reakci na to jsme zpracovali mapu s vymezením výskytu sýčka a snažili jsme se prosadit ochranné zóny. Mapa měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí, kde jedy rozhodně nerozhazovat. Nyní jsme na těchto místech našli otrávené hraboše a hromádky granulí jedu. Sýček je kvůli tomu ve velkém ohrožení," uvedl za ČSO Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. ČTK řekl, že se jednalo o lokalitu nedaleko Řípu.

"Sýčci polykají hraboše vcelku a současně jsou malí, mohou mít jen trojnásobek váhy hraboše. Riziko otravy je pro ně velmi vysoké," zdůraznil ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Ornitologové při terénním průzkumu také zaznamenali porušování pravidel aplikace rodenticidu - otrávené neposbírané hraboše na povrchu půdy a nadměrné množství granulí na jednom místě. Vermouzek pak připomněl, že ochranáři dlouhodobě volají po tom, aby bylo používání jedu zastaveno.

Šálek míní, že populace severočeských hrabošů zkolabuje do dvou měsíců. Už nyní je podle něj patrný značný úbytek. Obává se, že kvůli jedu prořídne i počet tamních sýčků. Pro ohrožený druh přitom v srpnu ministerstvo životního prostředí vyhlásilo záchranný program.

Šálek řekl, že se ochranáři se zemědělci snaží komunikovat a chápou jejich obavu ze ztrát na ozimech. "Rozhodně nechceme všechny zemědělce házet do stejného pytle a nadávat na ně. Mnohé naše aktivity můžeme realizovat jen v součinnosti s nimi. Ale alespoň minimální ústupky, tzn. zákaz aplikace rodenticidů v ochranných zónách hnízdišť a dodržování pravidel při aplikaci rodenticidů, by měly být jasně respektované," apeloval biolog.

ÚKZÚZ loni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části Česka. MZ ale po vlně kritiky ochránců přírody a MŽP povolení pozastavilo. Po plošné aplikaci jedu se na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. Letos v červenci ústav s odkazem na údaje státních veterinářů a ornitologů ohlásil, že se nepotvrdily obavy, že na jed budou plošně umírat jiná zvířata, jako jsou sovy nebo zajíci.

Ústecký kraj vydal tento týden rozhodnutí, které omezuje používání rodenticidů na lokalitách sýčka obecného a sovy pálené.

