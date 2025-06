Mladí zemědělci by mohli mít snazší přístup k státní zemědělské půdě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mladí zemědělci by se mohli snáze dostat k pachtu státní zemědělské půdy. Počítá s tím novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších zákonů, kterou na začátku června přijala Sněmovna. Podpora mladých začínajících zemědělců se do ní dostala na základě pozměňovacího návrhu ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL).Výborný s dalšími koaličními poslanci původně usiloval o to, aby přednostní přístup měli i ekologičtí zemědělci, ale svůj širší návrh stáhl. Schválená předloha, kterou nyní projednává Senát, počítá také s tím, že sazby pachtovného u pozemků v působnosti Státního pozemkového úřadu bude stanovovat ministerstvo zemědělství vyhláškou. Sněmovní většina naopak odmítla návrh ANO uzákonit předkupní právo na zemědělskou půdu.

Výborný řekl, že schválená verze jeho návrhu byla projednána s nevládními organizacemi. Podotkl však, že nejde o opatření, které by přineslo dramatický dopad, protože stát vlastní jen asi tři procenta zemědělské půdy. Žádat bude moci jen takový zemědělec, který má pozemky v daném nebo sousedním katastrálním území a bude muset mít zajištěný přístup k pozemku, o který se uchází. S návrhy, které měly zavést přednostní právo pro mladé nebo ekologické zemědělce, případně pro rodinná hospodářství, neuspěli Piráti. Rodinná hospodářství chce koalice upravit v jiném zákoně.

Ministr novinářům řekl, že ho těší rozšíření přístupu mladých začínajících zemědělců k půdě. "Bojuje s tím ČR, ale v zásadě celá Evropa. Potřebujeme do zemědělství natáhnout nové farmáře. Oni nám často říkají, že by šli hospodařit, ale nemají půdu," uvedl Výborný. Schválení předpisu pokládá za důležité i třeba kvůli omezení byrokracie. "Zjednodušujeme také převody pozemků na obce, tím usnadníme rozšiřování hřbitovů," dodal.

Schválená předloha má například rozšířit možnosti převodu pozemků po obou stranách místních či účelových komunikací. Umožní také zvýšit sazby pachtovného pro pozemky v působnosti SPÚ. Nově je bude stanovovat ministerstvo zemědělství vyhláškou, aby mohlo pružněji reagovat na aktuální vývoj v pachtovném. Předloha také rozšiřuje pravomoci krajských pozemkových úřadů v řízení o pozemkových úpravách.

Při prodeji majetku bude muset kupující uhradit plnou cenu před podpisem smlouvy. Pozemkový úřad tak nebude muset vymáhat případné pohledávky. Nově získá pozemkový úřad možnost převádět nemovité věci i za cenu zjištěnou, pokud bude vyšší než cena obvyklá. Doposud musel vždy prodat pozemky za cenu obvyklou. Změna tak může přinést vyšší příjem do státního rozpočtu.

Poslanci ANO v čele s Josefem Kottem chtěli do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vložit předkupní právo státu a uživatelů zemědělské půdy na obhospodařované zemědělské pozemky. Za stát by jednal právě pozemkový úřad. Při střetu předkupních práv by měl přednost oprávněný uživatel. Výjimkou by byl bezúplatný převod pozemku na osobu blízkou. Výborný tento návrh odmítl a Sněmovna ho posléze zamítla. Poukázal na to, že povinnost by se dala obejít převodem právě na osobu blízkou.

Sněmovna tak odmítla i další Kottův návrh. Šlo o povinnost vlastníků půdy informovat její uživatele o záměru jejího prodeje nebo jiného převodu. Netýkalo by se to převodů na osobu blízkou. Předkladatelé uvedli, že chtějí zvýšit důvěryhodnost soukromoprávních vztahů spojených s užíváním zemědělské půdy. Ministr ale nesouhlasil, pro vlastníky by to podle něj znamenalo administrativní zátěž.

Další z přijatých koaličních návrhů stanoví, že SPÚ bude mít na starosti monitoring eroze půdy podle metodiky ministerstva zemědělství. Návrh podle předkládajících poslanců reaguje na problematické situace, které nastávají v dennodenní praxi při vzniku erozních událostí a jejich často chybného hlášení.

reklama