Ochranáři představí v Plzni invazní rostliny a živočichy
AOPK se inspirovala v zahraničí, například ve Velké Británii se osvětové kampaně konají pravidelně mnoho let. "Chceme lidem ukázat, že když se budou zajímat o okolí a výskyt nepůvodního druhu nahlásí, třeba pomocí mapovací aplikace, pomohou přírodu chránit. Pokud je to včas, jde se takových vetřelců účinněji zbavit," uvedl Tomáš Görner z AOPK.
Akce osvětlí hlavně monitoring invazních druhů a zaměří se na to, jak konkrétní druhy určit. Součástí budou také informace o doporučených postupech hlášení. "Vlastními silami jsme loni zaznamenali kolem 60 000 nálezů, při zapojení veřejnosti bude toto číslo podstatně vyšší," dodal.
Z invazních druhů, které se v ČR vyskytují, jsou nejznámější bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, lupina mnoholistá, různé druhy křídlatek, amerických raků, nutrie říční a mýval severní. "Hlavně ve městech, ale i v přírodě se šíří pajasan žláznatý. A už druhým rokem se v ČR řeší i občasné záchyty sršně asijské, která je nebezpečná hlavně pro včely a volně žijící opylovače," řekla mluvčí.
AOPK se invazním druhům věnuje dlouhodobě. Systematicky mapuje jejich výskyt a spravuje Nálezovou databázi ochrany přírody, v níž jsou záznamy o výskytu. Likviduje a reguluje invazní druhy a koordinuje zásahy proti jejich prvním zaznamenaným výskytům, v posledních letech hlavně proti sršni asijské a raku mramorovanému.
Letos poprvé byla v Česku zachycena sršeň asijská v zájezdovém autobusu 24. dubna u hraničního přechodu v Rozvadově. Cestující, kteří se vraceli z Paříže, případ ohlásili. Podle AOPK je spolupráce s veřejností pro její včasné zneškodnění klíčová.
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