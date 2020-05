Ochranáři: Přehrada Holštejn by zničila CHKO Moravský kras

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Lukáš Malý / Lukáš Malý / Wikimedia Commons Přehrada Holštejn by podle ochránců přírody zničila CHKO Moravský kras. / Ilustrační foto

Případná stavba vodní nádrže Holštejn na Blanensku by podle Antonína Tůmy ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras zničila hydrologii a život v jeskynním systému Moravského krasu, chráněná krajinná oblast by se pak tím pádem mohla zrušit. Tůma to uvedl na webu ochranářů. Ministerstvo zemědělství v týdnu uvedlo, že chce hájit 31 území pro vodní nádrže, mezi nimi je právě i Holštejn. Na negativní dopady možné stavby u Holštejna upozornil i ministr životního prostředí.

Tůma uvedl, že přehradní stěna by stála asi 500 metrů od hranice CHKO Moravský kras a od obce Holštejn v údolí Bílé vody, hladina naplněné přehrady by sahala do kempu v Baldovci.

"Ochrana přírody již několikrát předložila důvody, proč má být záměr této přehrady trvale z plánů vymazán. Jde o systém Amatérské jeskyně a o Amatérskou jeskyni samotnou, o její hydrologii a o biotu jeskyně, zkrátka o předměty ochrany CHKO Moravský kras, který takto přehrada zničí a můžem CHKO Moravský kras zrušit," uvedl Tůma.

Možnou vodní nádrž by napouštěl potok Bílá voda a podle Tůmy je otázka, kolik desítek let by se přehrada napouštěla v současném suchu. "Při plnění přehrady a poté při manipulaci s její vodou bude člověkem ovlivňován stav vody v potoce pod přehradou a tím v jeskyních, a přírodní charakter vodního režimu jeskyní bude ten tam. A pak je tu hráz přehrady, která musí mít základy a tudíž utěsní veškerý průtok vody v údolí Bílé vody a to i ten, který je skrytý v údolních náplavách. Biota jeskyní na to jistě zareaguje," uvedl Tůma.

I když je povrchový tok vyschlý, má podle něj Amatérská jeskyně určitý průtok podzemní Bílé vody. Jakmile se průtok v sedimentech odřízne, bělovodská větev Amatérské jeskyně s navazujícími jeskyněmi budou bez vody. "Mimochodem, do systému Amatérské jeskyně patří i Punkevní jeskyně a lodičky zde jezdí na Punkvě tvořené vodami Sloupského potoka a potoka Bílá voda od Holštejna. Pokud přehrada Holštejn zadrží Bílou vodu, tak Sloupský potok nebude pro lodičky stačit, a vodní plavba zanikne," doplnil Tůma.

Ministerstvo zemědělství chce hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji jsou čtyři včetně té u Holštejna. Ministerstvo zemědělství o záměru jedná s resortem životního prostředí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dříve uvedl, že je jasné, že jeho úřad většinu míst podpoří. O některých ale budou podle něj jednání delší, resort bude chtít také některé změny nebo náhrady lokalit. Ministr zmínil přímo lokalitu Holštejn. "Vybudování přehradní nádrže v této oblasti by nenávratně zničilo unikátní krasové jeskyně v Moravském krasu, a to asi každý pochopí, že bychom v takovém případě měli hledat náhradní řešení a možnosti," řekl Brabec.

