Ochranáři v Podyjí opět likvidovali invazní rostlinu netýkavku žláznatou
Dorůstá až do dvou metrů a vytváří husté a vysoké porosty. Má narůžovělé květy s typickou vůní, tlusté duté stonky a pukající tobolky, které vystřelují semena až na několik metrů.
"V Podyjí vytvářela netýkavka žláznatá jednolitá pole. Cílená likvidace na území národního parku začala v roce 1995. Tehdy břehy Dyje obrůstalo odhadem 500.000 jedinců této rostliny. Soustavnou prací se podařilo invazi zastavit a rozšíření netýkavky výrazně potlačit, a to pouze mechanicky vytrháváním, příp. kosením kvetoucích lodyh," uvedli ochranáři.
Pracovníci správy rostlinu cíleně vyhledávají a ničí ze souše i z lodi. Část s květy a tobolkami vkládají do pytle, protože jedna rostlina vyprodukuje i 200 semen, která vydrží klíčivá asi čtyři roky. Proto je nutné je odvézt. I stonky ale nakládají do lodi, protože vytrhané rostliny ponechané na břehu jsou schopné snadno znovu zakořenit.
V boji s rostlinou výrazně pomohly v srpnu 2002 povodně. Živel tehdy nedovolil netýkavce dokončit její vývoj a výrazně poškodil i její semennou banku.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.
