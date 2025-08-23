https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranari-v-podyji-opet-likvidovali-invazni-rostlinu-netykavku-zlaznatou
Ochranáři v Podyjí opět likvidovali invazní rostlinu netýkavku žláznatou

23.8.2025 19:20 (ČTK)
Foto | Andreas Rockstein / Flickr
Ochranáři v národním parku Podyjí v létě opět likvidovali invazní rostlinu netýkavku žláznatou. Už jí ale nejsou stovky tisíc kusů jako v 90. letech minulého století, ale jen stovky. Správa parku o tom informovala na svém webu. Rostlinu ochranáři likvidují pravidelně.
 
Netýkavka žláznatá je nápadná rostlina původem z podhůří Himálaje. Do Evropy se dostala ve 20. letech minulého století a pěstovala se v zahradách jako okrasná a medonosná letnička. Odtud se ovšem již před desítkami let dostala do volné přírody a začala se nekontrolovaně šířit hlavně na březích řek a potoků, kde vytlačuje původní rostliny.

Dorůstá až do dvou metrů a vytváří husté a vysoké porosty. Má narůžovělé květy s typickou vůní, tlusté duté stonky a pukající tobolky, které vystřelují semena až na několik metrů.

"V Podyjí vytvářela netýkavka žláznatá jednolitá pole. Cílená likvidace na území národního parku začala v roce 1995. Tehdy břehy Dyje obrůstalo odhadem 500.000 jedinců této rostliny. Soustavnou prací se podařilo invazi zastavit a rozšíření netýkavky výrazně potlačit, a to pouze mechanicky vytrháváním, příp. kosením kvetoucích lodyh," uvedli ochranáři.

Pracovníci správy rostlinu cíleně vyhledávají a ničí ze souše i z lodi. Část s květy a tobolkami vkládají do pytle, protože jedna rostlina vyprodukuje i 200 semen, která vydrží klíčivá asi čtyři roky. Proto je nutné je odvézt. I stonky ale nakládají do lodi, protože vytrhané rostliny ponechané na břehu jsou schopné snadno znovu zakořenit.

V boji s rostlinou výrazně pomohly v srpnu 2002 povodně. Živel tehdy nedovolil netýkavce dokončit její vývoj a výrazně poškodil i její semennou banku.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

