Ochránci přírody objevili v tůni na Mladoboleslavsku vzácného korýše

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Rosarinagazo / Rosarinagazo / Wikimedia Commons Listonoh žije v takzvaných periodických tůních a jeho vajíčka jsou schopna přežít až 20 let na suchu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ochránci přírody objevili v tůni nedaleko Vrchbělé na Mladoboleslavsku vzácný druh korýše listonoha letního. V Česku patří mezi kriticky ohrožené druhy. Listonoha v oblasti Vrchbělé naposledy zaznamenali před 15 lety. Vyskytuje se jen na několika místech v Česku, obvykle v bývalých vojenských újezdech. ČTK to za Český svaz ochránců přírody Klenice řekla Milada Vrbová.

"Je to velmi čerstvé, listonoha jsme našli v neděli při kontrole tůní v jediné tůni, která nevysychá, a je proto mimořádně důležitá pro zvířata. Zvláštní je, že se objevil ještě na konci října, obvyklý vývoj je do konce srpna až září," řekla Vrbová. Nález pod ní svědčí o mimořádně cenném území, které nebylo zasažené například používáním chemických látek. Při budování nových tůni v září objevili ještě další druh korýše, a to žábronožku.

Listonoh žije v takzvaných periodických tůních a jeho vajíčka jsou schopna přežít až 20 let na suchu. Listonoh letní dorůstá do velikosti přes deset centimetrů. Na první pohled působí velmi starobyle, připomíná trilobita. Tělo korýše obsahuje zhruba sto nohou, zadní část tvoří ocas zakončený dvěma štěty. Listonohové si živí převážně řasami, organickým materiálem ze dna kaluží a tůní a malými bezobratlými živočichy.

Vrchbělá je část Bělé pod Bezdězem, v minulosti byla vojenským újezdem, což je podle Vrbové typické území, kde se listonohovi daří. Loni tam ochránci přírody objevili také kriticky ohrožený druh orchideje, tořič včelonosný.

reklama