Ochránci přírody vyhlásili Rok netopýrů, poradí lidem, jak je chránit

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Manuel Werner, Nürtingen, AG Fledermausschutz Baden-Württemberg / Manuel Werner, Nürtingen, AG Fledermausschutz Baden-Württemberg / Wikimedia Commons Všichni letouni, tedy netopýři i vrápenci, jsou v Česku přísně chráněni českými zákony i mezinárodními úmluvami.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil letošek Rokem netopýrů. Uspořádá řadu akcí, které mají upozornit na nutnost ochrany těchto citlivých savců. Svaz lidem také radí, jak se mají chovat, aby netopýry neohrožovali.

Podle ČSOP jsou všichni letouni, tedy netopýři i vrápenci, v Česku přísně chráněni českými zákony i mezinárodními úmluvami. Rok netopýrů má však veřejnost upozornit i na různá rizika, která netopýry ohrožují, a ochranáři lidem poradí, jak těmto druhům neškodit. "Věříme, že připravované přednášky, vycházky, putovní výstava i další akce poodhalí před laickou veřejností trochu tyto tajemné živočichy a probudí zájem o jejich ochranu," uvedl svaz. Program akcí i různé zajímavosti o netopýrech ochranáři zveřejňují na webu www.roknetopyru.cz.

Ochranáři zároveň upozornili na to, že v zimě jsou netopýři hibernující v podzemních dutinách, trhlinách i spárách velmi zranitelní. "Hibernace jim umožní z tukových zásob zimu přežít, ale pokud jsou vícekrát během zimy probuzeni, odebírají z tukových zásob více energie, a ty jim pak nemusí do jara vystačit, v důsledku čehož mohou i zemřít. Ještě horší scénář nastává v mrazivých dnech, kdy je něco vzbudí a přiměje vyletět ven, kde na ně čeká smrt umrznutím," zdůraznil svaz.

Podle ochránců přírody přitom k probuzení netopýrů stačí už pouhá přítomnost člověka v zimovištích, lidé by tak měli návštěvy starých sklepů, štol či jeskyní odložit až na léto. "Ještě větším nebezpečím je rozdělávání ohňů, ale třeba i pouhá svíčka či zapálená cigareta v takovýchto prostorech," upozornili odborníci. Kouř a teplo, i z ohně rozdělaného v portálu jeskyně či pod skalním převisem, totiž pronikne i do nejužších skulin, kde netopýry probudí a donutí vyletět ven. "To, že žádného netopýra nevidíme, neznamená, že jich ve spáře nad námi není zalezlých i několik desítek či stovek," upozornil svaz.

ČSOP poprvé vyhlásil tematický rok předloni. Rok 2020 byl věnován orchidejím, loňský vážkám.

reklama