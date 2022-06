Od září bude v Praze k pohřbívání sloužit ekologický hřbitov Louka vzpomínek

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kornélia Kolářová Takácsová / Kornélia Kolářová Takácsová / Wikimeda Commons Louka vzpomínek bude navazovat na první přírodní hřbitov Les vzpomínek, který se rovněž nachází v areálu Ďáblického hřbitova. Popel zemřelých je tam možné uložit ke kořenům památečních stromů.

Od září bude v Praze k pohřbívání sloužit ekologický hřbitov nazvaný Louka vzpomínek. Přírodní pohřebiště, které je projektem městské příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů (SPH), bude v areálu Ďáblického hřbitova. SPH tak rozvíjí svůj nový koncept pohřebních služeb. Lidem chce nabídnout širší možnosti pohřbívání a individuální podoby rozloučení s jejich zesnulými. Novinářům to sdělil ředitel organizace Martin Červený.

Přírodní hřbitov bude mít podobu květnaté louky, přičemž mezi lučními pásy budou kosené uličky. Pohřebiště bude mít kapacitu asi 350 hrobových míst a jednotlivé hroby budou označeny malými keramickými deskami se jménem zesnulého. Místo doplní altán, který bude sloužit jako obřadní místo. Aby bylo pohřbívání ekologické, tak budou zesnulí pohřbívání výhradně v rakvích z přírodních materiálů jako jsou dřevo či proutí. Z přírodních textilií musí být i oděvy nebožtíků a čalounění rakví.

"Bude to první hřbitov v České republice, kde budou ekologické pohřby těla do země, což do dneška není možné," řekl ředitel SPH Červený.

Louka vzpomínek bude navazovat na první přírodní hřbitov Les vzpomínek, který se rovněž nachází v areálu Ďáblického hřbitova. Popel zemřelých je tam možné uložit ke kořenům památečních stromů. Namísto náhrobků jsou na kmenech javorů, lip a dalších stromů umístěné dřevěné cedulky se jmény pochovaných. Les vzpomínek otevřela hřbitovní správa ve spolupráci s organizací Ke kořenům v červnu 2015 a nyní je podle Červeného většina hrobových míst téměř zcela obsazena.

Místo pro pohřební obřady pod širým nebem by mohlo podle ředitele SPH vzniknout rovněž v prostorách nyní nepoužívaného bubenečského hřbitova v sousedství pražské Stromovky. Červený uvedl, že po pohřbívání svých blízkých v přírodě mají nyní pozůstalí zájem. Konkrétní využití historického hřbitova, kde se asi 130 let nepohřbívá, bude SPH teprve hledat. Zároveň SPH plánuje mimo jiné stavebně-historický průzkum hřbitova, o jehož historii se ví podle Červeného málo. Zkoumat se budou také náhrobky, které jsou v havarijním stavu. Hřbitov Na Skalce by měla SPH získat do správy od hlavního města, přidělení budou ve čtvrtek schvalovat zastupitelé metropole.

Ďáblický hřbitov je po Olšanských hřbitovech druhým největším pohřebištěm v metropoli. Ďáblický hřbitov vznikl v letech 1912 až 1914 podle návrhu architekta Vlastislava Hofmana. Hřbitov v Ďáblicích je tak jediným kubistickým hřbitovem v České republice. Od roku 1958 je pohřebiště památkově chráněno, národní kulturní památkou bylo vyhlášeno v roce 2017. Pražský magistrát prostřednictvím SPH letos vypsal architektonickou soutěž na jeho pietní úpravu.

Správa pražských hřbitovů se stará o více než tři desítky ze 70 hřbitovů na území Prahy, zajišťuje pohřební služby a provoz a správu krematorií Motol a Strašnice. Nově se SPH bude jmenovat Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy. Úpravu zřizovací listiny projednají ve čtvrtek zastupitelé metropole.

