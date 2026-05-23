Odborníci letos ošetří další část památné lipové aleje u Zdounek na Kroměřížsku

23.5.2026 16:45 | ZDOUNKY (ČTK)
Ilustrační foto
Odborníci letos ošetří další část památné lipové aleje u Zdounek na Kroměřížsku. Stromy rostou podél silnice třetí třídy ve směru ke středisku Bunč v Chřibech a jsou staré přibližně 300 let. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará, získalo na ošetření stromořadí dotaci 249 000 korun od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. ČTK to sdělil mediální zástupce ŘSZK Vojtěch Cekota.
 
Alej je dlouhá víc než 700 metrů. "Tvoří ji 115 stromů ve stáří kolem 300 let a s obvody kmenů kolem 350 centimetrů. Alej je zařazena již od roku 1980 v Ústředním seznamu ochrany přírody," uvedl Cekota.

Ošetření dřevin zajistí pro ŘSZK na zakázku odborná firma do konce letošního října. "Většina stromů v aleji má zhoršenou provozní bezpečnost především z důvodu napadení dřevokaznými houbami, defektního větvení kosterních větví, kvůli přetíženým větvím a rozsáhlým mechanickým poškozením. Dochází k rozpadu korun stromů. V některých případech by mohly zejména při větrném počasí hrozit pády větví na vozovku," uvedl Cekota.

Loni nechalo ŘSZK ošetřit v aleji 18 stromů. Letos se počítá s ošetřením dalších 22. "Tyto stromy jsou nedílnou součástí krajinného rázu, jsou biologicky hodnotné, čímž výrazně přispívají k biodiverzitě daného území," uvedla Pavla Nedbalová, která má v ŘSZK na starost péči o zeleň u silnic. Bez odborného ošetření by podle ní bylo potřeba stromy kvůli bezpečnosti brzy skácet, i když jsou jinak životaschopné.

