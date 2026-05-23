Odborníci letos ošetří další část památné lipové aleje u Zdounek na Kroměřížsku
Ošetření dřevin zajistí pro ŘSZK na zakázku odborná firma do konce letošního října. "Většina stromů v aleji má zhoršenou provozní bezpečnost především z důvodu napadení dřevokaznými houbami, defektního větvení kosterních větví, kvůli přetíženým větvím a rozsáhlým mechanickým poškozením. Dochází k rozpadu korun stromů. V některých případech by mohly zejména při větrném počasí hrozit pády větví na vozovku," uvedl Cekota.
Loni nechalo ŘSZK ošetřit v aleji 18 stromů. Letos se počítá s ošetřením dalších 22. "Tyto stromy jsou nedílnou součástí krajinného rázu, jsou biologicky hodnotné, čímž výrazně přispívají k biodiverzitě daného území," uvedla Pavla Nedbalová, která má v ŘSZK na starost péči o zeleň u silnic. Bez odborného ošetření by podle ní bylo potřeba stromy kvůli bezpečnosti brzy skácet, i když jsou jinak životaschopné.
