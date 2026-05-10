https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zahradnici-v-losove-vysadili-stovky-stromu-a-keru-vznikly-tam-remizky-a-mokrad
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zahradníci v Lošově vysadili stovky stromů a keřů, vznikly tam remízky a mokřad

10.5.2026 11:29 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | PxHere
Několik stovek stromů a keřů vysadili zahradníci na polích v olomoucké městské části Lošov. Nová zeleň tam vytvořila remízky, které poskytnou zázemí živočichům a stanou se místem pro procházky obyvatel i turistů, kteří do této okrajové části města zavítají. Projekt krajinných úprav v Lošově zahrnoval kromě výsadby zeleně i vybudování mokřadu. ČTK to sdělil mluvčí radnice Jan Horejš.
 
V Lošově bylo vysazeno 852 listnatých stromů domácích druhů, 285 keřů a 52 ovocných stromů tradičních odrůd, jako jsou jabloně, hrušně, švestky a třešně. Dva nové remízky zahradníci vysadili v lokalitě Pod Hvězdárnou. Přímo na kopci vedle hvězdárny vznikl zatravněný ovocný sad. "Prozatím je nezbytné remízy s domácími stromy a keři chránit oplocenkami proti poškození zvěří, ale v budoucnu bude možné procházet pod třešňovým stromořadím vedoucím středem remízů a trasa kolem hvězdárny vytvoří procházkový okruh," uvedla vedoucí oddělení krajinné zeleně magistrátu Helena Přibylová.

Na dolní části nedalekého pole, která byla dlouhodobě podmáčená, odborníci vybudovali nový mokřad s ostrůvkem a mělkým příkopem pro zachycení a přivádění vody stékající z nedalekého svahu. I kolem mokřadu zahradníci vysadili stromy a keře. "Lokality Mokřad a Pod Hvězdárnou se stanou atraktivním cílem pro víkendové procházky obyvatel z okolí. Zároveň se nám podařilo vytvořit kvalitní přírodní prostředí pro živočichy i pro rozvoj hodnotných rostlinných společenstev," podotkla Přibylová.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Práce s pilou Foto: Depositphotos Silničáři pokáceli u silnic nižších tříd ve Zlínském kraji téměř 900 stromů Litevský Dub z Laukiai - Evropský strom roku 2026 Foto: Vytautas Želnys Nadace Partnerství Evropským stromem roku je litevský Dub z Laukiai, Oldřichův dub skončil sedmý Foto: Nadace Partnerství Na výsadbu alejí či obnovu současných rozdělí Nadace Partnerství 1,7 milionu korun

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist