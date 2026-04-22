Silničáři pokáceli u silnic nižších tříd ve Zlínském kraji téměř 900 stromů

22.4.2026 18:49 | ZLÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Silničáři v zimě pokáceli u silnic nižších tříd ve Zlínském kraji téměř 900 poškozených stromů. O rok dříve jich odstranili přes 900. Místo pokácených stromů nyní připravují náhradní výsadbu 700 stromů a následnou péči o ně v odhadované hodnotě 2,5 milionu korun, uvedl Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice druhé a třetí třídy v regionu stará.
 
Pokud to v zimním období umožňovalo počasí, pracovníci ze společností Správa a údržba silnic (SÚS) se na krajských silnicích věnovali i odstraňování nemocných a přestárlých stromů. "Jednotlivé SÚS jako každoročně vyhledávaly v létě v terénu rizikové stromy a posbíraly do konce září loňského roku 902 závad označených jako nebezpečný strom. Každá nahlášená závada byla pracovníky majetkových správ Ředitelství silnic Zlínského kraje prověřena a postupně byla vyřízena povolení k odstranění 894 stromů. Jejich kácení probíhalo v terénu do konce měsíce března," uvedla odborná pracovnice ŘSZK pověřená péčí o silniční zeleň Pavla Nedbalová.

Největší počet stromů pracovníci vykáceli na Kroměřížsku, přes 500. "V této oblasti bohužel dožívají některá ovocná stromořadí jabloní, hrušní a slivoní," uvedla Nedbalová. V míře kácení následoval okres Uherské Hradiště s více než 250 taktéž převážně ovocnými stromy. Méně se kácelo na Vsetínsku a vůbec nejméně na Zlínsku.

Ke kácení vyzvalo ŘSZK také vlastníky stromů, které mohou ohrožovat silniční provoz, avšak nenacházejí na pozemcích Zlínského kraje. Přes zimu silničáři likvidovali například i náletové dřeviny a keře bránící řidičům ve výhledu. Za pokácené stromy má ŘSZK povinnost vysadit 700 stromů. Práce plánují silničáři na podzim.

"Nyní již začala sezona následné péče. Dodavatelské firmy zajišťují zálivku nedávno vysazených stromů. Několikaletá péče je vždy součástí našich smluv s dodavateli nové výsadby. Jde o to, aby se stromy nejen vysazovaly, ale aby se spolehlivě uchytily v zemi a byly zde schopny po mnoho dalších let zdravě růst, zlepšovat mikroklima a povýšit dopravní estetiku," doplnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Pro ochranu mladých stromů, které ještě nemají tvrdou kůru, instalují nyní pracovníci dodavatelských firem v dolních částech kmenů zvláštní ochrany kořenových krčků. Mají zabránit poškození kmenů při sečení trávy.

Pražská EVVOluce

