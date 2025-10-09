Odborníci našli v rybníce v Litovli škeblice asijské, vytlačují původní druhy
9.10.2025 03:46 | LITOVEL (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Hirase / Wikimedia Commons
Škeblice asijské byly v Uničovském rybníku podle starosty objeveny při nedávném výlovu, na místo byl povolán biologický dozor. Původní škeble odborníci přesunuli do jiných vodních ploch, asijské škeblice nechali v bahnitém dně. "Shodou okolností letos Uničovský rybník zůstane přes zimu vypuštěný, aby mrazy vyčistily jeho dno od nežádoucích bakterií. Teploty kolem nuly či pod ní by nám měly pomoci i se škeblicemi," řekl starosta.
V Česku byla škeblice asijská poprvé zjištěná v 90. letech minulého století. Škeblice jsou nevítaným konkurentem původních druhů. Pokud by je lidé přenesli z Uničovského rybníka do jiné vodní plochy, tak by se tam začaly rychle množit a utlačovat původní druhy mlžů.
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
