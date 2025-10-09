https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-nasli-v-rybnice-v-litovli-skeblice-asijske-vytlacuji-puvodni-druhy
Odborníci našli v rybníce v Litovli škeblice asijské, vytlačují původní druhy

9.10.2025 03:46 | LITOVEL (ČTK)
Nebezpečné škeblice asjské, které mohou rychle vytlačit původní škeble a velevruby, objevili rybáři na dně vypuštěného Uničovského rybníka v Litovli na Olomoucku. Rybník před gymnáziem zůstane přes zimu bez vody, invazní škeblice by díky tomu měly pomrznout. Město zároveň vyzvalo obyvatele, aby škeblice z vypuštěného Uničovského rybníka nepřenášeli jinam a ponechali je svému osudu. ČTK to řekl starosta Litovle Viktor Kohout.
 
Škeblice asijská je podobná domácím škeblím a velevrubům, ale je větší. Dorůstá až do 25 centimetrů. Na schránkách škeblic bývá často fialové zbarvení, rozlišit je lze také podle růžové barvy na vnitřní straně lastrury. Škeblice pochází z jihovýchodní Asie, do Evropy byla zavlečená s rybami. Podobně jako původní druhy škeblí se škeblice rozmnožuje larvami, které parazitují na žábrách ryb. Larvy škeblice asijské ale mohou napadat více druhů ryb, což ji zvýhodňuje při pronikání do nových lokalit. V místech, která škeblice obsadí, původní druhy mlžů ustupují nebo vymizí.

Škeblice asijské byly v Uničovském rybníku podle starosty objeveny při nedávném výlovu, na místo byl povolán biologický dozor. Původní škeble odborníci přesunuli do jiných vodních ploch, asijské škeblice nechali v bahnitém dně. "Shodou okolností letos Uničovský rybník zůstane přes zimu vypuštěný, aby mrazy vyčistily jeho dno od nežádoucích bakterií. Teploty kolem nuly či pod ní by nám měly pomoci i se škeblicemi," řekl starosta.

V Česku byla škeblice asijská poprvé zjištěná v 90. letech minulého století. Škeblice jsou nevítaným konkurentem původních druhů. Pokud by je lidé přenesli z Uničovského rybníka do jiné vodní plochy, tak by se tam začaly rychle množit a utlačovat původní druhy mlžů.

