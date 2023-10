Nový model umělé inteligence má usnadnit sledování a ochranu hmyzu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | image4you / Pixabay Hmyz hraje v našem ekosystému zásadní roli, ale pro člověka je neuvěřitelně obtížné ho sledovat. Identifikace hmyzích druhů pomocí zvuku je tudíž pro jejich ochranu stěžejní.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Snazší sledování a ochranu hmyzu umožní vědcům nový model umělé inteligence (AI), který dokáže rozpoznat zvuky hmyzích druhů. Informovali o tom zástupci společnosti Capgemini, jejíž odborníci AI vytvořili ve spolupráci s nizozemským národním výzkumným ústavem pro biodiverzitu Naturalis Biodiversity Center a platformou Amazon Web Services. Identifikovat druhy hmyzu na základě zvuku dokáže v současné době jen několik málo odborníků, AI by vědcům mohla umožnit analyzovat terabajty dat během 24 hodin.

AI sloužící ke zvukové identifikaci hmyzu zvítězila v šestém ročníku soutěžního hackathonu, který pořádá společnost Capgemini. Jde o každoroční firemní iniciativu, ve které mohou zaměstnanci firmy využít své odborné znalosti v oblasti AI a dat k řešení reálných problémů.

"Hmyz hraje klíčovou roli při ochraně biologické diverzity naší planety. Pokud bychom o hmyz přišli, znamenalo by to zkázu, kterou by pocítily nejen druhy, jež jsou na něm přímo potravně závislé, ale naprosto všichni v ekosystému včetně člověka. Ztráta hmyzu by mohla vést ke ztrátě až 35 procent světových potravinářských plodin. Jednoduše bychom přišli o každé třetí sousto, které nyní vložíme do úst,“ řekla programová manažerka institutu Naturalis Elaine van Ommen Kloekeová.

"Hmyz hraje v našem ekosystému zásadní roli, ale pro člověka je neuvěřitelně obtížné ho sledovat. Identifikace hmyzích druhů pomocí zvuku je tudíž pro jejich ochranu stěžejní. Způsob, jakým naši kolegové spolupracují, aby využili sílu umělé inteligence k ochraně ekosystému, mě nesmírně těší a inspiruje,“ řekl Niraj Parihar z Capgemini.

Vlivem klimatické změny, zemědělství i používání pesticidů hmyzí populace ubývají. Hmyz je poměrně náročné sledovat, podle odborníků existují miliony druhů, některé z nich dokáže lidské oko zaznamenat jen stěží. I proto se mimo pozorování okem a kamerami využívá často akustické rozpoznávání. Při něm se jednotlivé druhy určují na základě jejich typických zvukových projevů.

reklama