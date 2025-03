Co je to digitální odpad. A proč nezapomínat na jeho úklid

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | dreamypixel / pixabay.com

Každý den produkujeme digitální odpad - staré e-maily, nepotřebné soubory, zapomenuté aplikace a zbytečné duplikáty fotografií a videí. Možná si to neuvědomujeme, ale i tento digitální nepořádek spotřebovává energii a přispívá k emisím CO2. Internet a jeho podpůrné systémy vyprodukují ročně až 900 milionů tun CO2, což odpovídá produkci velké průmyslové země.Proto vznikl Den digitálního úklidu, který připadá na 15. března. Loni se do něj zapojili lidé z 98 zemí, kteří společně odstranili 1,8 milionu GB digitálního odpadu, čímž předešli vypuštění 457 283 kg CO2 do atmosféry.

Každý smazaný soubor znamená nejen více volného místa, ale i úsporu energie. Digitální odpad sice nevidíme, ale jeho dopad je reálný - nepotřebná data zatěžují servery, které spotřebovávají elektřinu a produkují zbytečné emise CO₂.

"Naše dobrovolnická akce Ukliďme Česko se zaměřuje na úklid fyzického světa - teď je čas uklidit i ten digitální. Nepotřebné soubory, staré e-maily a zapomenuté aplikace nejen zpomalují naše zařízení, ale přispívají k rostoucímu digitálnímu chaosu. Den digitálního úklidu je skvělá příležitost, jak si udělat pořádek a vytvořit si udržitelnější digitální návyky," říká Miroslav Kubásek z Ukliďme Česko.

Jak na to?

Krok 1: Vyčisti svůj telefon

Smaž nepoužívané aplikace a hry - ty, které sis stáhl "na zkoušku" a nikdy neotevřel, už opravdu nepotřebuješ.

Projdi si své fotky a videa, zbav se duplikátů a nepotřebných souborů.

Zkontroluj staré účty a přihlašovací údaje - pokud je nepoužíváš, smaž je.

Krok 2: Zorganizuj si počítač

Projdi složky a odstraň soubory, které už nepotřebuješ.

Zredukuj zbytečné zálohy a duplicitní dokumenty.

Ukládej důležité soubory efektivně a přehledně.

Krok 3: Vyčisti svou e-mailovou schránku

Smaž staré e-maily, archivuj důležité.

Odhlas se z newsletterů, které stejně nečteš.

Zvaž, jestli je nutné posílat e-maily typu "OK" nebo "Děkuji".

Krok 4: Zkus si vytvořit nové návyky

Sniž kvalitu streamovaných videí.

Minimalizuj online úložiště - zálohuj jen to důležité.

Omez čas na sociálních sítích - pomůže to nejen planetě, ale i tobě.

Více informací na www.digitalcleanupday.org

