Oddělené směny kvůli koronaviru probíhají i na farmě s největšími produkčními skleníky v Česku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jeremy Keith / Flickr Farma sklízí denně kolem 15 tun rajčat, dodává je na domácí trh, především do řetězců. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zaměstnanci Farmy Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku, jež obhospodařuje největší produkční skleníky v zemi, jsou kvůli koronavirové pandemii rozděleni do dvou směn, které se nepotkávají. Oproti jaru je ale nyní méně zaměstnankyň doma se školními dětmi. Zatímco na jaře na farmě pracovala stovka brigádníků, nyní jich tam je asi deset a dalších deset firma nabere v listopadu. ČTK to řekl vedoucí provozu Jan Fučík.

Farma funguje dva roky a podle vedoucího šla výkonnost zaměstnanců nahoru. Nyní na farmě pracuje téměř 200 lidí. Farma zaměstnává většinou ženy. "Odliv lidí není tak markantní jako na jaře. Ženy odcházejí na OČR (ošetřování člena rodiny), ale není jich tolik, jak jsme očekávali," řekl Fučík.

Na farmě byla od počátku zavedena přísná hygienická pravidla a ta se po vypuknutí pandemie zpřísnila, aby firma snížila riziko, že by musela provoz kvůli nákaze zavřít. "Po celou dobu držíme vysoký hygienický standard, pro nás se moc nezměnilo. Zaměstnanci pracují na dvě směny, mají rozdělené přestávky, všechna opatření trvají," řekl Fučík. Zaměstnanci si pravidelně dezinfikují ruce i pracovní nářadí, všichni nosí roušky.

"Zatím jsme neměli ani jednoho covid pozitivního zaměstnance. Doufáme, že to vydrží co nejdéle, ale uvědomujeme si, že to je asi otázka času," řekl Fučík.

Farma sklízí denně kolem 15 tun rajčat a zájem o ně je velký. V plné produkci je nyní jedna část skleníků, druhá část se v srpnu přesazovala a nyní rostliny začínají produkovat.

Rajčata farma dodává na domácí trh, především do řetězců. "Zájem je velký. Máme i některé zákazníky napřímo, některý z internetových obchodů má teď až desetinásobné objednávky," řekl Fučík.

Farma uvádí, že její produkty jsou ve stejné kvalitě, jako je bio nebo jako kojenecká výživa. Zeleninu pěstuje v organickém substrátu technologií bez pesticidů. Rostliny ve sklenících opylují čmeláci.

reklama