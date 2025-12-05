Odklad nařízení o odlesňování by se měl podle firem využít k jeho zjednodušení
"Roční odklad dává komisi čas na nezbytnou změnu. Tento rok musí být naplněn debatou o jejím zjednodušení a výsledek musí reflektovat a zvýhodňovat státy, které mají svoje vnitřní ochranné mechanismy nastaveny správně," uvedl předseda sekce dřevozpracujícího průmyslu v Hospodářské komoře Jan Matějíček. V současné podobě podle něj nařízení ohrožuje konkurenceschopnost zejména malých a středních firem.
"Systém není domyšlený, a zejména našim dodavatelům a výrobcům by přinášel velké administrativní problémy a plošně zatěžoval celý dodavatelský řetězec. Systém, který pro vyplňování hlášení vytvořila Evropská komise, je složitý a nesrozumitelný. Odklad jí dává možnost v něm věci dotáhnout, zatímco se celý segment bude moci na další byrokratickou zátěž z EU lépe připravit," řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Také Potravinářská komora odložení nařízení vítá. "Potravináři se aktivně chtějí podílet na úsilí, které povede k omezení globálního odlesňování. Zdůrazňují však, že veškeré postupy musí být v praxi reálně proveditelné, nesmí narušit plynulost dodávek potravin a nesmí poškozovat konkurenceschopnost evropských hospodářských subjektů ve srovnání s konkurenty ze zemí mimo EU," uvedl mluvčí komory Marek Zemánek.
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě. Podniky by v praxi měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému.
