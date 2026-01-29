Odpůrci nové silnice Českým rájem žádají ředitelství silnic, aby zastavilo přípravu projektu
"Rozhodnutí ministra životního prostředí Hladíka o zrušení závazného stanoviska EIA nelze zrušit ani podle správního řádu, ani podle soudního řádu správního," uvedl Tuháček. Aktuálně to tak podle něj znamená, že neexistuje závazné stanovisko (ať již souhlasné, nebo nesouhlasné) k posouzení vlivů Silnice I/35 Turnov – Úlibice na životní prostředí, když původní závazné stanovisko EIA z roku 2021 bylo bez náhrady zrušeno. Bez závazného stanoviska není možné získat další povolení nutná k přípravě stavby.
Podle mluvčího koalice Jana Piňose je nutné znovu posoudit vliv stavby na životní prostředí. "Nový proces EIA musí již probíhat striktně podle zákona včetně přípravy kvalitních podkladů a řádného veřejného projednání. Přitom lze důvodně předpokládat, že kvalitní podklady a řádný proces teprve ukážou skutečnou velikost překážek, které stojí v cestě záměru vést dálnici středem Českého ráje," doplnil. Podle odpůrců se tak otevírá cesta k lepšímu řešení trasy silnice, která by tolik nekolidovala s cennou přírodou.
Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nový posudek ale zřejmě zahájení stavby o něco posune.
reklama