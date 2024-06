Odpůrci spalovny v Rybitví zkusí celý proces schvalování vrátit na začátek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Odpůrci zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku chtějí celý proces schvalování vrátit na začátek. Mají pro to argumenty, kladný posudek, který projekt získal, podle nich nevycházel ze správných imisních limitů. Novinářům to dnes řekli zástupci města Pardubice. Investor vše odmítl jako nerelevantní.O modernizaci a obnovení spalovny usiluje od roku 2006 firma AVE CZ, která loni na jaře získala po letech snažení kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA a může pokračovat v přípravě modernizace. Podle pardubického primátora Jana Nadrchala (ANO) ministerstvo životního prostředí patrně rozhodlo na základě chybných podkladů.

"Ukazuje se, že rozhodnutí ministerstva bylo možná založeno na nesprávných podkladech. To by znamenalo, že limity nejsou překročovány bezvýznamně, ale 20.000krát víc, což je obrovská hodnota, která nám dává naději, že se nám podaří celý proces zastavit," řekl Nadrchal. Cílem odpůrců spalovny je docílit přezkoumání posudku vlivu na životní prostředí EIA, dodal.

Senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) dnes uvedla, že se bude téma spalovny projednávat v Senátu, což by následně mohlo vyvolat jednání na ministerstvu životního prostředí. "Čekáme na usnesení senátního výboru, bude hotové asi v srpnu, následné plénum by mohlo být do konce roku," řekla Horská.

Město Pardubice vychází z argumentace Antonína Nováka, který dřív pracoval ve výzkumném ústavu v Rybitví. Zatížení ovzduší podle něj nebude nevýznamné, jak tvrdí firemní posudek, v rozptylové studii jsou totiž nepravdivé informace, uvedl.

"Dali tam hodnotu benzo(a)pyrenu 20 000krát menší. Na základě této argumentace by ministerstvo mělo vydat nesouhlasné stanovisko s projektem. Jedná se o skupinu deseti látek, které vznikají při spalovacích procesech, jsou silně karcinogenní, mutagenní," řekl Novák.

Primátor uvedl, že Novákovy podklady ještě prozkoumají právní firma Frank Bold a nezisková organizace Arnika, která se zabývá životním prostředím. Potom budou informace předložené senátnímu plénu, který také projedná petici pořádanou městem. "Petice bude uznána jako důvodná a podpůrná, bohužel ne výkonná," dodala Horská.

AVE CZ v písemném vyjádření uvedlo, že rozptylovou studii zpracovala nezávislá autorizovaná osoba, prošla oponenturou krajských hygieniků a posudkového odborníka jmenovaného ministerstvem životního prostředí. Podle firmy nepředstavuje argument odpůrců spalovny relevantní důvod pro přezkoumání vydaného kladného stanoviska EIA.

"U spaloven se s ohledem na řízenou technologii spalování emise benzo(a)pyrenu vůbec nepředpokládají, a proto není stanoven ani emisní limit v národních nebo evropských předpisech. AVE naopak respektovala připomínky z veřejného projednání a dobrovolně si navrhla emisní limit pro benzo(a)pyren, který bude krajským úřadem závazně stanoven v povolení provozu, bude dodržován a kontrolován," uvedla mluvčí společnosti Pavla Ivácková.

Spalovna je odstavená 20 let. Zařízení by po obnově mohlo spalovat až 20 000 tun nebezpečného odpadu. Město v minulosti jednalo o odkupu areálu, zastupitelé ale neschválili 30 milionů korun z rozpočtu na zaplacení projednávané ceny.

Jistou nadějí je pro samosprávy fakt, že kladná EIA má 45 podmínek, které musí investor splnit, což bude podle Nadrchala obtížné a projekt to může zpomalit nebo zastavit. "Firma AVE jinde v republice závažným způsobem porušuje předpisy," dodal Nadrchal. Důvěra ve společnost je značně podlomená, řekl.

