Německý odpad uložený nelegálně v Jiříkově má opustit Česko asi do konce srpna

Německý odpad uložený nelegálně v Jiříkově by měl opustit Česko zřejmě do konce srpna, řekla ČTK starostka obce Barbora Šišková (Jiná volba). Likvidaci podle ní zajistí německé úřady, protože společnost Roth International, od níž odpad pochází, je v insolvenci. Součástí nelegální skládky jsou i části letadel či větrných elektráren."Jde o zatím jen neoficiální odhad. Jediné, co víme, že firma, která si tady byla skládku prohlédnout, už vypracovala analýzu. V dokumentu navrhla další postup a harmonogram odvozu odpadu. Ten nyní předložila německým úřadům. Až jej schválí, vyjádří se k němu české ministerstvo životního prostředí," uvedla Šišková. Odhad o odvozu odpadu do konce srpna vychází podle ní z neoficiální komunikace s německou firmou, která jej bude odvážet.

Odpad do Německa měla původně odvézt firma Roth International, od které pochází. Danou lhůtu ale nesplnila. Likvidaci tak převezmou německé úřady. Firma Roth International sídlící v Horní Falci, jednom z bavorských regionů, se již dříve ocitla v insolvenci, proto média už v dubnu předpokládala, že náklady na likvidaci odpadu nakonec zaplatí bavorští daňoví poplatníci. Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu tehdy řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, přistoupí se k takzvanému náhradnímu plnění, kdy odpovědnost převezme Bavorsko.

Hornofalcká vláda v už dříve sdělila, že ve spolupráci s bavorským ministerstvem životního prostředí požádala jinou firmu, aby přímo v Česku vyhodnotila obsah odpadu a poté zajistila jeho odvoz. Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se následně vrátily do Německa.

Firma Roth International odmítá, že by jednala protizákonně. V této souvislosti poukazuje na českého odběratele, který podle ní možná přivezl odpad do zařízení, která neměla příslušná povolení. Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložený, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který dříve ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Uvedl, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se už k případu nechtěl vyjadřovat.

