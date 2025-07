Výborný: Odškodné za úrodu by zaplavení zemědělci měli dostat na podzim

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zemědělci v zaplavených oblastech by na podzim měli dostat finanční náhradu za škody, které jim loni v září povodně způsobily na úrodě. Na tuto formu odškodnění dostalo Česko na jaře z krizového fondu EU 7,5 milionu eur, tedy v přepočtu 186 milionů korun. Nařízení o výplatě těchto kompenzací je v meziresortním řízení a nejpozději v polovině července by ho měla schválit vláda, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).Škody na úrodě podle údajů ministerstva zemědělství po záplavách nahlásilo bezmála sedm desítek zemědělských subjektů, vyčísleny jsou na 420 milionů korun. Podle původního plánu měl Státní zemědělský intervenční fond žádosti o náhradu škod začít přijímat až od druhé poloviny září, nakonec se podle Výborného podařilo termín posunout. Přes farmářský portál bude možné žádosti podávat od 1. do 15. září, poté budou posouzeny. "Doufám, že nejpozději na konci října nebo v listopadu zemědělci tyto peníze dostanou," uvedl Výborný.

Odškodné za zničenou úrodu se podle aktuální verze nařízení má týkat brambor, cukrové řepy, kukuřice na zrno, řepky, slunečnice, sóji a zeleniny. Jeseničtí zemědělci dnes upozornili, že tyto plodiny mají v horském okrese jen minimální zastoupení. "Je třeba na seznam zařadit nesklizené i uskladněné pícniny," řekl Ivo Kasal, jehož farma v Mikulovicích na Jesenicku obhospodařuje 750 hektarů půdy a chová 400 kusů dobytka. Na Jesenicku totiž záplavy zničily značnou část polí s pícninami i sklizené krmivo. Výborný farmářům řekl, že je stále čas rozšířit seznam plodin, na které se chystané odškodné vztahuje.

Záplavy loni na Jesenicku poničily i zemědělskou půdu. "Neměli jsme škody kvůli tomu, že jsme nesklidili úrodu. Problém byl v tom, že jsme celou zimu a jaro uklízeli z polí miliony tun kamení, dřeva a dalších věcí, které tam připlavaly. To byl náš největší náklad," řekla předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Jeseník Gabriela Doupovcová. Dodala, že pole v horském okrese po povodních kvůli zničeným silnicím sloužila jako provizorní cesty, což je na mnoha místech znehodnotilo.

Na 1652 hektarech polí poničených záplavami farmáři podle Výborného škody odstranili a zpravidla na nich už hospodaří. Na dalších 65 hektarech jsou ale škody nevratné, vznikla tam řečiště. U těchto parcel připadá v úvahu výměna za jiné zemědělské pozemky, které vlastní stát. MZe zároveň chystá kompenzace ze státního rozpočtu pro farmáře, kteří museli na své náklady sanovat povodněmi poničená pole a opět na nich hospodaří. Žádosti bude přijímat v první polovině září. "Mnohdy se stalo, že třeba na travním porostu byl po záplavách metrový či dvoumetrový nános kamení a různých naplavenin. Bylo třeba obnovit půdu, aby se na ní dalo zemědělsky hospodařit. Byly s tím spojeny nemalé finanční náklady," řekl Výborný.

reklama