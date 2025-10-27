Odstraňování nánosů po loňských povodních z koryta Labe potrvá do příštího roku
Povodí Labe teď podle Prokopce připravuje poslední dvě akce zaměřené na čištění plavebních kanálů. První se zaměří na koryto u vodních děl Čelákovice, Lysá nad Labem a Klavary a druhá na plavební dráhu v úseku Dobkovice - Hřensko a Velké Žernoseky. "Počítáme s tím, že po uvedených akcích bude provoz plavební dráhy bez jakýchkoli omezení plavebních hloubek," uvedl Prokopec.
Čištění koryta je podle mluvčího také součástí běžné údržby. Povodí k tomu používá takzvaný podvodní dozer (shrnovač), drapákové rypadlo, kráčivý bagr a plovoucí mechanizaci. Letos přesunuly stroje z plavební dráhy více než 20 000 metrů krychlových nánosů. Podvodní dozer se ještě letos bude pohybovat třeba v úseku Prackovice - Lovosice, České Kopisty - Roudnice nad Labem a na dalších místech v závislosti na hydrologických podmínkách.
Kvůli nánosům nemohly loni část roku po Labi plout lodě s velkým ponorem. Splavnost na dolním toku z Ústí nad Labem k hranicím s Německem předtím ovlivnilo dlouhotrvající sucho. Na vodočtu Ústí nad Labem byl v roce 2024 zjištěný vodní stav nižší než 150 centimetrů kvůli suchu po dobu 64 dní, v letošním roce je to podle mluvčího zatím 118 dní. Pokud je to možné, Povodí Labe navýší odtok z ústeckého Střekova a na vlně je dočasně možné plout na vyšší ponor, než odpovídá vodnímu stavu.
Do plavby výrazně zasáhlo zřícení mostu v Drážďanech loni 11. září. Nikomu se nic nestalo, ale lodě nemohly město proplouvat téměř pět měsíců. Některá plavidla na Labi v severních Čechách uvázla, jiná byla uvězněna v zahraničí a nemohla se vrátit do svých domovských přístavů. Znamenalo to velké finanční ztráty. První plavidlo, které pod mostem po částečném obnovení dopravy na počátku února proplulo, byla česká nákladní loď společnosti Evropská vodní doprava (EVD), která vezla velký naftový generátor do Antverp v Belgii. Splavné bez omezení je Labe v saské metropoli od poloviny srpna.
