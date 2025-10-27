https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odstranovani-nanosu-po-lonskych-povodnich-z-koryta-labe-potrva-do-pristiho-roku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Odstraňování nánosů po loňských povodních z koryta Labe potrvá do příštího roku

27.10.2025 09:35 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Povodí Labe odstraňuje z plavebních kanálů nánosy, které způsobily loňské povodně. Tři zakázky provádí nyní, dvě další jsou v plánu v příštím roce. K čištění koryta využívá i vlastní bagr. ČTK to řekl mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec. Letošní rok je pro plavbu příznivější. Loni lodě s hlubokým ponorem nemohly v úseku z Ústí nad Labem plout nejprve kvůli suchu a pak kvůli povodním a nakonec plavbu na několik měsíců úplně zastavil spadlý most v Drážďanech.
 
Tři zakázky financuje správce řeky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V úseku z Brandýsa nad Labem do Kolína jsou náklady na odstranění nánosů přes 43 milionů korun. Druhá zakázka se týká plavební cesty mezi Lovosicemi a Štětím, kde je smluvní cena 19,3 milionu korun, a třetí zakázka je na úsek Obříství až Kostelec nad Labem za skoro 18 milionů korun.

Povodí Labe teď podle Prokopce připravuje poslední dvě akce zaměřené na čištění plavebních kanálů. První se zaměří na koryto u vodních děl Čelákovice, Lysá nad Labem a Klavary a druhá na plavební dráhu v úseku Dobkovice - Hřensko a Velké Žernoseky. "Počítáme s tím, že po uvedených akcích bude provoz plavební dráhy bez jakýchkoli omezení plavebních hloubek," uvedl Prokopec.

Čištění koryta je podle mluvčího také součástí běžné údržby. Povodí k tomu používá takzvaný podvodní dozer (shrnovač), drapákové rypadlo, kráčivý bagr a plovoucí mechanizaci. Letos přesunuly stroje z plavební dráhy více než 20 000 metrů krychlových nánosů. Podvodní dozer se ještě letos bude pohybovat třeba v úseku Prackovice - Lovosice, České Kopisty - Roudnice nad Labem a na dalších místech v závislosti na hydrologických podmínkách.

Kvůli nánosům nemohly loni část roku po Labi plout lodě s velkým ponorem. Splavnost na dolním toku z Ústí nad Labem k hranicím s Německem předtím ovlivnilo dlouhotrvající sucho. Na vodočtu Ústí nad Labem byl v roce 2024 zjištěný vodní stav nižší než 150 centimetrů kvůli suchu po dobu 64 dní, v letošním roce je to podle mluvčího zatím 118 dní. Pokud je to možné, Povodí Labe navýší odtok z ústeckého Střekova a na vlně je dočasně možné plout na vyšší ponor, než odpovídá vodnímu stavu.

Do plavby výrazně zasáhlo zřícení mostu v Drážďanech loni 11. září. Nikomu se nic nestalo, ale lodě nemohly město proplouvat téměř pět měsíců. Některá plavidla na Labi v severních Čechách uvázla, jiná byla uvězněna v zahraničí a nemohla se vrátit do svých domovských přístavů. Znamenalo to velké finanční ztráty. První plavidlo, které pod mostem po částečném obnovení dopravy na počátku února proplulo, byla česká nákladní loď společnosti Evropská vodní doprava (EVD), která vezla velký naftový generátor do Antverp v Belgii. Splavné bez omezení je Labe v saské metropoli od poloviny srpna.

