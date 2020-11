Odstřel vlků na Slovensku postavil proti sobě úřady a ochránce přírody

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | raincarnation40 / Pixabay Ministerstvo zemědělství SR umožnilo během této lovecké sezony zastřelit 50 vlků.

Ochranáři na Slovensku se znovu dostali do sporu s úřady kvůli lovu vlků. Povolení k odstřelu této šelmy ale postavilo proti sobě i ministerstva zemědělství a životního prostředí, které nově navrhlo zařadit vlka mezi chráněná zvířata.

Ministerstvo zemědělství umožnilo během této lovecké sezony zastřelit 50 vlků. Zdůvodnilo to rozšiřováním populace této šelmy, která podle něj čítá více než 700 jedinců, a také ochranou chovů ovcí v horských oblastech.

Nevládní organizace Lesoochranářské seskupení Vlk ohlásilo žalobu proti stanovení kvóty na lov vlka, kterou zdůvodnilo porušením postupu při schvalování limitu, a zpochybnilo také samotný odstřel.

Rozdílný názor na lov vlka mají i ministři zemědělství a životního prostředí, které do funkce navrhla nejsilnější vládní strana Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Ministr životního prostředí Ján Budaj prosazoval návrh, aby myslivci nemohli zastřelit žádného vlka. Podle něj po přemnožení lesní zvěře, která způsobuje škody na polích, není vhodné oslabovat jejího přirozeného predátora.

Po stanovení kvóty na odstřel vlků Budajův úřad navrhl zařadit vlka v příslušné ministerské vyhlášce mezi chráněné živočichy. To by znamenalo, že usmrcení této psovité šelmy by se stalo trestným činem.

Ministerstvo zemědělství odstřel vlků obhajovalo i škodami, které podle něj vlci způsobují chovatelům ovcí, a náklady na ochranu těchto chovů před šelmami.

V minulosti zase vyvolalo spory mezi samosprávou a ministerstvem životního prostředí téma odstřelu medvědů, kteří se pohybovali v obydlených lokalitách v podhůří například Vysokých Tater. Lesníci dlouhodobě tvrdí, že tato šelma je v zemi přemnožená. Vzhledem k tomu, že medvěd patří mezi chráněná zvířata, výjimku k jeho odstřelu uděluje ministerstvo životního prostředí.

