Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova začal, skončit má příští týden

9.9.2025 11:05 (ČTK)
Foto | FreeProd33 / Shutterstock
Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začal. První kamion odjel v pondělí odpoledne. Hotovo má být do konce příštího týdne. Následovat bude likvidace skládky v Horních Heršpicích nedaleko Brna. Novinářům to v Jiříkově řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle jeho odhadu jde dohromady bezmála o 500 tun odpadu, v Jiříkově je asi 170 tun. Odpad z Česka pojede na likvidaci na několik míst v Německu, dodal Hladík.
 
Odpad je směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady.

"To, co se tady děje, je nelegální. Je to trestné. Za mě to je organizovaná trestná činnost. Tohle nemá nic společného s recyklací. Pro některé to mohla být cesta jak se levně zbavit odpadu, než s ním nějak nakládat, třídit ho, recyklovat ho. Pokud si někdo myslel, že se levně zbaví odpadu, tak se hodně zmýlil. Obvinění už padla, nebo ještě padnou a padnou i tresty," řekl Hladík.

Starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba) zahájení odvozu uvítala. "Je to velká radost a satisfakce. Na prvním místě chci poděkovat občanům tady Jiříkova-Těchanova, kteří si skládky všimli a informovali mě. Musím za sebe za starostku říct, že i když jsem to nečekala, tak v našem státě spousta věcí funguje," řekla s tím, že dnes úspěch se sousedy oslaví. "Napekli jsme koláčky a i pivo narazíme," řekla.

Německé úřady v posledních měsících dvakrát avizovaly termín, kdy likvidace skládky začne. Pokaždé se ale práce odložily a začaly až na třetí pokus v pondělí, kdy odjel první kamion naložený odpadem. Aktuálně těžká technika společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, na místě odpad třídí. Poslední kamion by měl z Jiříkova odjet koncem příštího týdne. "Česká inspekce životního prostředí pak odebere půdní vzorky, aby se prokázalo, že nebylo ovlivněné životní prostředí a nemůže tady do budoucna být nějaká kontaminace," doplnil Hladík.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Podle Hladíka se podobné případy stávají. "Aktuálně řešíme několik nelegálních přeprav odpadu. Každá je v jiné fázi. Úplně nejčastěji se ale stává, že jsou kamiony zastaveny a odpad je odhalen ještě na kamionu," řekl. Systém namátkových kontrol ČIŽP podle něj funguje. "Jsou tam odborníci, kteří hned ví, jestli je odpad recyklovatelný. Pokud se odpad najde už vysypaný, je to složitější. Musí se dohledat, kdo to tam přivezl, zajistit dokumentaci a vrácení do země původu," uvedl ministr.

