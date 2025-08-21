https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvoz-nemeckeho-odpadu-z-jirikova-se-zpozdi-chybi-potrebne-doklady
Odvoz německého odpadu z Jiříkova se zpozdí, chybí potřebné doklady

21.8.2025 20:36 | BRUNTÁL (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Odvoz německého odpadu nelegálně uloženého v soukromém areálu bývalé pily v Jiříkově na Bruntálsku se opozdí. Původně měl Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady, uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Starostka obce Barbora Šišková (Jiná volba) ČTK řekla, že postup německé strany je pro ni zklamání.
 
"Čekal jsem, že v Německu se dodržují termíny a sliby. Chyba. Už to neplatí," uvedl ministr. Doplnil, že nejdříve slíbil bavorský ministr Thorsten Glauber, že odpad odvezou do poloviny června a poté v termínu mezi 25. srpnem a 5. září. "Zase to nebude. Zdržení jednoznačně na německé straně. Dopravní firmy, které mají odpad odvézt zpět do Německa, ještě nedodaly německým úřadům všechny podklady. Protože jsou letní prázdniny. Tak ty máme všude," uvedl.

Šišková dodala, že tyto informace jsou pro ni zklamání. "Jsem naštvaná. Je to už podruhé, co se termín posunul. Tentokrát ale nemáme žádné nové konkrétní datum," řekla. Stále ale věří, že odpad z obce nakonec skutečně zmizí. "Nerozumím ani důvodům. Prázdniny jsou všude, i v Bavorsku roky ve stejném termínu," podotkla.

Odpad do Německa měla původně odvézt firma Roth International, od které pochází. Danou lhůtu ale nesplnila. Likvidaci tak převzaly německé úřady. Firma Roth International sídlící v Horní Falci, jednom z bavorských regionů, se již dříve ocitla v insolvenci, proto média v dubnu předpokládala, že náklady na likvidaci odpadu nakonec zaplatí bavorští daňoví poplatníci. Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu tehdy řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, přistoupí se k takzvanému náhradnímu plnění, kdy odpovědnost převezme Bavorsko.

Hornofalcká vláda už dříve sdělila, že ve spolupráci s bavorským ministerstvem životního prostředí požádala jinou firmu, aby přímo v Česku vyhodnotila obsah odpadu a poté zajistila jeho odvoz. Odpad je v Jiříkově a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

Firma Roth International odmítá, že by jednala protizákonně. V této souvislosti poukazuje na českého odběratele, který podle ní možná přivezl odpad do zařízení, která neměla příslušná povolení. Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložený, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který dříve ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Uvedl, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se už k případu nechtěl vyjadřovat.

