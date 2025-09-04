https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvoz-nemeckeho-odpadu-z-jirikova-zacne-9.zari-na-miste-je-prvni-technika
Odvoz německého odpadu z Jiříkova začne 9. září, na místě je první technika

4.9.2025 20:03 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, dnes přijeli na místo s první těžkou technikou. Další stroje a personál dorazí v pondělí. ČTK to řekla starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba). Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na síti X uvedl, že odvoz začne v úterý dopoledne.
 
"Dohodli jsme se, že nakládání a odvoz fyzicky začne 9. září. Dnes přivezli jeden nakladač. V pondělí přijedou další nakladače a bagry," uvedla starostka s tím, že jednala se zástupci české pobočky společnosti, která je pověřena naložením a odvozem odpadu z Česka zpět do Německa. "Byl tady ale i zástupce německé mateřské společnosti," řekla.

"V úterý dopoledne odvoz oficiálně začne. V úterý budu taky na místě, abychom se potkali se starostkou Jiříkova a na vše dohlédli," uvedl ministr Hladík.

Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Mluvčí vlády regionu Horní Falc Kathrin Kammermeierová dříve uvedla, že na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti. "Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun," uvedla Kammermeierová v tiskovém prohlášení. Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií. Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval "směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad".

Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
