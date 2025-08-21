Olomouc zahájila odchyt přemnožených nutrií, ničí břehy a ohrožují faunu
Přemnožené nutrie pak konkurují původním živočišným druhům, například hryzci vodnímu či vodním ptákům. Zároveň ničí prostředí potřebné pro obojživelníky. Úbytek vegetace podle Loyky ovlivňuje i hnízdění ptáků a na březích podhrabaných nutriemi hrozí pády stromů. "Proto s nimi nemůžeme mít slitování, i když nás za to někteří kritizují a snaží se do čistě biologického problému vnášet emoce," podotkl Loyka.
Loni myslivci na Olomoucku podle Loyky odstřelili 312 nutrií. Odchyt nutrií ve městě nyní zajišťují oprávněné osoby, vše je řádně evidováno a místa jsou po zásahu očištěna a vydezinfikována. "Na akci postupně vyčleníme více než 200.000 korun. Situaci v žádném případě nepodceňujeme," dodal Loyka.
S přemnoženými nutriemi se potýká také například Zlín. Radnice loni ve spolupráci se specializovanou firmou zahájila jejich odchyt. Snahu magistrátu o snížení populace především nutrií a potkanů dlouhodobě narušují lidé, kteří nerespektují zákaz krmení.
