Olomouc zahájila odchyt přemnožených nutrií, ničí břehy a ohrožují faunu

21.8.2025 14:32 | OLOMOUC (ČTK)
Odborníci zahájili v Olomouci odchyt přemnožených nutrií, které ve městě našly dostatek potravy i vhodných míst pro vybudování hnízd. Nepůvodní býložravec ničí břehy řeky Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice, poškozuje trávníky v parcích a ohrožuje místní živočichy. ČTK to sdělil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
 
Populace nutrií se v Olomouci podle Loyky zvyšuje, jelikož se tento býložravec velmi rychle rozmnožuje. V jednom vrhu samice nutrie rozšíří kolonii o pět až šest jedinců. Samice přitom může mít mláďata několikrát ročně. K jejich rozmnožování napomáhá i dostatek potravy ve městě. Lidem je podle Loyky často líto vyhodit nespotřebované potraviny a myslí si, že je mohou použít jako krmivo pro volně žijící živočichy.

Přemnožené nutrie pak konkurují původním živočišným druhům, například hryzci vodnímu či vodním ptákům. Zároveň ničí prostředí potřebné pro obojživelníky. Úbytek vegetace podle Loyky ovlivňuje i hnízdění ptáků a na březích podhrabaných nutriemi hrozí pády stromů. "Proto s nimi nemůžeme mít slitování, i když nás za to někteří kritizují a snaží se do čistě biologického problému vnášet emoce," podotkl Loyka.

Loni myslivci na Olomoucku podle Loyky odstřelili 312 nutrií. Odchyt nutrií ve městě nyní zajišťují oprávněné osoby, vše je řádně evidováno a místa jsou po zásahu očištěna a vydezinfikována. "Na akci postupně vyčleníme více než 200.000 korun. Situaci v žádném případě nepodceňujeme," dodal Loyka.

S přemnoženými nutriemi se potýká také například Zlín. Radnice loni ve spolupráci se specializovanou firmou zahájila jejich odchyt. Snahu magistrátu o snížení populace především nutrií a potkanů dlouhodobě narušují lidé, kteří nerespektují zákaz krmení.

