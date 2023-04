Olomoucká zoo zprovoznila poslední dvě z pěti budovaných etap safari

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Poslední dvě etapy safari, které jsou zaměřeny na živočichy žijící v Austrálii a Arktidě, zprovoznila zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce. Jejich vybudování stálo pět milionů korun. Celková trasa postupně budovaných pěti částí safari nyní měří zhruba dva kilometry, rozkládá se na ploše šesti hektarů a vyžádala si investici 18 milionů korun. "Návštěvníkům se naskytne možnost vidět na 160 zvířecích jedinců ve 12 druzích, sdělil ČTK ředitel zoo Radomír Habáň.

První z pěti plánovaných etap safari zaměřenou na region Euroasie zprovoznila zoo v roce 2013. O dva roky později návštěvníci zavítali do další části safari věnované Africe, ve které pobíhají stáda velkých antilop a žirafy. V roce 2020 přibyla část s arktickými vlky. "Zvířatům se vytvořilo prostředí, ve kterém se mohou projevovat v rámci soužití s ostatními zvířaty tak, jak jim je dáno. Současně sloučením původních výběhů získala zvířata větší prostor," uvedla mluvčí zoo Iveta Gronská. Speciálním vláčkem se po safari ročně projede několik tisíc lidí.

Olomoucká zoo loni s pomocí dotací investovala 38 milionů korun, přičemž hlavní část těchto peněz směřovala do projektu zaměřeného na regulaci povrchových vod v areálu zoo. Investice byly zaměřeny také na budování dalších dvou částí safari či modernizaci občerstvení. Branami zoologické zahrady na Svatém Kopečku v roce 2022 prošlo 367 711 návštěvníků, meziročně o 463 více. Byla to nejvyšší návštěvnost za posledních 11 let.

Olomoucká zoo na ploše 42 hektarů chová 1591 zvířat 386 druhů. Loni v zoo odchovali 250 mláďat. Zřizovatelem zoologické zahrady je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zoo loni na vstupném utržila 38,5 milionu korun a od radnice obdržela dotaci 35,5 milionu korun.

