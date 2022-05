Olomoucký soud musí znovu rozhodovat o výjimce pro Elektrárnu Chvaletice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | bikemp / Shutterstock

Olomoucký krajský soud chyboval, když zrušil emisní výjimku pro rtuť a oxidy dusíku v Elektrárně Chvaletice na Pardubicku. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí. Krajský soud původně tvrdil, že úředníci z krajského úřadu a ministerstva nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šestileté období trvání výjimky. Nyní se musí ke sporu vrátit a rozhodnout znovu. Verdikt NSS je dostupný na úřední desce

"Soud měl přihlédnout ke skutečnosti, že skutkový stav věci se bude v průběhu trvání emisní výjimky nutně měnit (a to plně v souladu se smyslem a cílem této výjimky), a tuto skutečnost uvážit a zahrnout do svých závěrů," stojí v rozhodnutí NSS.

"Zda byly stanovená doba výjimky, emisní limity v ní uvedené a závazné podmínky obsažené v harmonogramu udělené výjimky dostatečné a zároveň přiměřené, je odlišná otázka. Odpovědět na ni bude muset krajský soud na základě podaných žalobních námitek v dalším řízení," uzavřel NSS.

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě v březnu na základě žaloby Hnutí Duha a Frank Bold Society zrušila výjimku z emisních limitů, o kterou elektrárna usilovala od roku 2019 a kterou vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Krajský soud tehdy uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let. Hnutí Duha uvedlo, že dále považuje výjimku za nezákonnou. "Nejvyšší správní soud ČR neřešil otázku, zda je udělená emisní výjimka z hlediska rozsahu a délky udělená v souladu, nebo v rozporu se zákonem. To bude muset znovu posoudit krajský soud," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

"Rozsudek Nejvyššího správního soudu nelze z právního hlediska vnímat jako výhru provozovatele Elektrárny Chvaletice. Nejvyšší správní soud v něm pouze upravuje další procesněprávní postup v řízení a konstatuje, že postup Krajského soudu v Olomouci podle zvoleného ustanovení soudního řádu správního byl v této věci aplikován nesprávně," komentovala situaci právnička skupiny Frank Bold Eliška Beranová. "Naopak, pokud jde o principy restriktivní aplikace výjimek a důraz na zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, souhlasí Nejvyšší správní soud se závěry žalobců," doplnila.

Rozhodnutí krajského soudu neznamenalo pro elektrárnu zastavení provozu. Pokračovala podle platného integrovaného povolení.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

