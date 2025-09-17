Olomoučtí vědci našli při výzkumu na Borneu další dva nové druhy hvězdnatek
"Druh Thismia velaris jsme objevili vlastně šťastnou náhodou. Do přírodní rezervace Semenggoh v malajsijském Sarawaku jsme jeli ověřit výskyt jiného druhu, který tam zdokumentovala kolegyně z místní vládní organizace pro ochranu přírody. Kromě potvrzení jejího nálezu jsme ale několik desítek metrů od původní rostliny našli úplně nový druh," uvedl Martin Dančák z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP. Podle něj se podařilo druh později doložit i na dalším místě, v národním parku Bako. Pomohly k tomu fotografie zveřejněné na internetu.
Jméno Thismia velaris vychází z latinského velum, tedy závoj, odkazujícího na unikátní tenoučký přívěsek visící z tyčinky uvnitř květu. Rostlina se vyskytuje v zachovalých nížinných lesích rezervace Semenggoh, proslulé především rehabilitačním centrem pro orangutany.
"První tým našel jen dva exempláře, při další expedici kolegové napočítali už více než deset rostlin. Zatím máme potvrzený výskyt jen na dvou lokalitách, naše dosavadní zkušenosti ale naznačují, že druh se vyskytuje častěji a pravděpodobně i na rozsáhlejším území. Klíčem je cílené hledání ve správný čas a na vhodných místech," doplnil Michal Sochor z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v Olomouci.
Druhý nově popsaný druh Thismia dasyantha vědci objevili v pohoří Bukit Kana, taktéž ve státě Sarawak. "Někteří jedinci mají na povrchu květu nápadné bradavičnaté výrůstky, které připomínají vlasy. Odtud pochází i jméno druhu. Dasyantha totiž znamená vlasatokvětá. Další zvláštností je tvar květu, který je dutý jako u všech ostatních hvězdnatek, ale je otevřený jen malým otvorem, připomínajícím stylizovanou květinu," popsal Dančák nový druh hvězdnatky.
Olomoučtí přírodovědci společně s kolegy z ostatních ústavů zkoumají přírodu na Borneu už několik let. Věnují se tam hlavně studiu rozmanitosti bezobratlých živočichů a rostlin v různých nadmořských výškách a na odlišných typech stanovišť. Kromě rostlin zde objevili již také nové druhy drobnělek, dvoukřídlých, pavouků či motýlů. Nové druhy hvězdnatek objevují téměř při každé expedici. Popsali už 15 druhů hvězdnatek a šest dalších druhů rostlin jiných rodů.
