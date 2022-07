Opavský Ostroj vybuduje za 10 milionů korun vlastní fotovoltaickou elektrárnu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Opavská strojírenská společnost Ostroj vybuduje za deset milionů korun vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Za rok by mohla vyrobit až 486 megawatthodin elektřiny, což by během pracovních dnů mělo pokrýt více než desetinu denní spotřeby firmy. Podnik chce elektrárnu na střeše jedné z výrobních hal uvést do provozu na počátku příštího roku.

"Využití elektrické energie ze slunce ušetří až 492 tun emisí oxidu uhličitého ročně oproti odběru elektřiny z 'klasických' zdrojů," uvedla firma. Množství vyrobené elektřiny by podle ní stačilo k pokrytí roční spotřeby 200 rodinných domů.

"Výstavba první fotovoltaické elektrárny v areálu naší společnosti je jedním z projektů zaměřených na snižování dramaticky rostoucích nákladů na energie, zajištění částečné energetické soběstačnosti a v neposlední řadě přispěje ke snížení vlivu naší provozní činnosti na životní prostředí. V následujících letech plánujeme instalovat solární panely na střechy dalších objektů v areálu naší společnosti," uvedl generální ředitel Ostroje Aleš Martínek.

Do první fotovoltaické elektrárny investuje Ostroj zhruba sedm milionů korun z vlastních prostředků, tři miliony budou tvořit evropské dotace. Martínek uvedl, že správní rada společnosti už schválila záměr vybudovat nejpozději do konce roku 2023 další fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1000 kilowatt-peak. Na projektech Ostroj spolupracuje s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Ostroj je ryze českou akciovou společností. Ve svém portfoliu má důlní stroje, hydraulické válce, hřídele, tiskařské válce či ocelové zápustkové výkovky. Loni firma navýšila tržby meziročně o 60 milionů korun na 1,064 miliardy korun. Podnik skončil ve ztrátě, ale oproti roku 2020 ji snížil o 68 milionů na 11,9 milionu korun. Výsledky ovlivnila koronavirová pandemie.

