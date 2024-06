Ornitologové i Brno se připravují na soud, který se bude zabývat stavbou lanovky

Foto | Lubomír Tichý / Lubomír Tichý / ČSO Letecký pohled na lesy nad Svratkou, které má protnout lanovka.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká společnost ornitologická (ČSO) si nechává zpracovat znalecký posudek, který má potvrdit, že lokalita pro vedení lanovky v Brně je významná z hlediska chráněných živočichů. Posudek předloží Městskému soudu v Praze, který se bude žalobou ornitologů proti povolení stavby zabývat, řekl předseda Jihomoravské pobočky ČSO Jan Sychra. Na soudní stání 20. června se připravuje také Brno, sdělil ČTK radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Vedení města projekt odhadem za 950 milionů korun považuje za přínosný mj. z dopravního hlediska.Brno má od začátku dubna pravomocné stavební povolení pro stavbu lanovky z Pisárek k univerzitnímu kampusu. Ornitologové nicméně dlouhodobě upozorňují na to, že by nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek. Apelují na úplné zamítnutí stavby lanovky. Žalobě ČSO proti povolení stavby přiznal Městský soud v Praze odkladný účinek. Pozastavil tím účinky napadeného rozhodnutí do skončení řízení.

"V podání upozorňujeme na faktické chyby a nedostatky v biologickém hodnocení, ignorování faktu, že v lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, na které bude mít výstavba lanovky negativní vliv. Dále poukazujeme na to, že nebylo vedeno řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů. Fakt, že v lokalitě chránění živočichové v současnosti žijí a hnízdí, je kromě našich údajů prokázán i v nálezových databázích. Pro potvrzení jsme také zadali zpracování odborného posudku soudním znalcem," uvedl Sychra. Posudek bude mít na starost ekolog a bývalý brněnský zastupitel Mojmír Vlašín.

Rozhodnutí soudu je podle ornitologů první krok, který může vést k přehodnocení projektu. Podle radního Kratochvíla soud jen potřebuje více podkladů. "Komunikujeme s ministerstvem dopravy a zpracováváme argumenty ve prospěch našeho záměru. Pro nás je dobré, že stání bude již 20. června, tedy velmi brzo. Myslím, že soud bude mít v tu dobu dostatek důkazů pro rozhodnutí," řekl.

Vedení města argumentuje tím, že do kampusu a okolí přijíždí denně hodně lidí a že by lanovku mohli využívat ti, kdo budou přijíždět na akce do multifunkční haly vedle pisárecké vozovny, která je ve výstavbě. Dopravní podnik již dříve uvedl, že lanovku mohou v běžném provozu využívat zaměstnanci a pacienti Fakultní nemocnice Brno nebo zaměstnanci a studenti Masarykovy univerzity. Na přínosy lanovky si nicméně nechává zpracovat studii. "Analýza je zadaná, ale její vyhotovení ještě nějakou dobu potrvá," doplnil Kratochvíl.

Ornitologové, stejně jako opoziční Zelení, neprokázání veřejného zájmu opakované kritizují. "Z dopravního hlediska tvrdíme, že stavba nedává smysl," poznamenala zastupitelka Jasna Flamiková (Zelení).

Podle Kratochvíla projekt podstoupil klasické územní a stavební řízení. "Za ty roky mohl kdokoliv zasáhnout. Vadí mi, že v momentě, kdy to stálo nějaký čas, peníze a úsilí, chce hrstka lidí záměr zkazit. Soudním procesem jsme zatím zablokovaní. Nemá cenu vydávat další energii, dokud nebude jasné, že můžeme pokračovat," doplnil.

Kromě žaloby ornitologové také sbírají podpisy na petici proti lanovce. "Pod elektronickou verzí je dosud přes 4500 podpisů, papírovou podepsalo 4300 lidí, z toho 2400 má v Brně trvalý pobyt. Na podzim proto plánujeme předání petičních archů k projednání brněnskému zastupitelstvu a v souvislosti s tím také připravujeme veřejnou akci před zasedáním červnového zastupitelstva," sdělil Sychra. Podpisy ornitologové chtějí sbírat ještě přes celé léto.

reklama