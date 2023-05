Ornitologové pozorovali na střední Moravě trojici výjimečných druhů ptáků

Slovan 10.5.2023 09:38 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Ano, jsou 4x menší než naše republika, a? Když se v našem rybníčku daří žábám i přes výskyt volavek, čápů, užovek nebo kachen, jeden místní teoretik mi na to napíše, že je stejně jen otázkou času, než tam žáby nebudou, protože budou vyloveni. Jenže oni tam budou, ani volavka ani jiný predátor je nezlikviduje z prostého důvodu - mají tam tak dobré životní podmínky, že ztráty v pohodě nahradí mláďata. Spousta úkrytů, spousta potravy pro dospělce i mláďata, dostatečně kvalitní voda i okolí, nepřerybněno. To obojživelníkům úplně stačí, stejně jako drtivé většině jiných druhů.

Takže co je důležitější pro to, abychom měli třeba ty zregulované řeky opět plné ryb? Je lepší opět udělat řeky takové, jaké mají být, tedy soustředit se na životní podmínky jaké poskytují živočichům anebo zlikvidovat rybí predátory (protože za našeho mládí nebyli, tak teď jsou přemnoženi a bla bla - jak by řekl Attenborough, typický syndrom posouvajícího se referenčního bodu)? Jak žáby tak ryby s velkým predačním tlakem tak nějak počítají, proto mají tak ohromné snůšky. Proto je teď náš rybníček plný tisíců malých pulců. A pokud byste třeba vy viděl v té bažině v Austrálii tisícihlavá hejna volavek plus tisíce a tisíce dalších predátorů, nemyslel byste si snad, že jich je moc? Jako správný Šeděnkopatlal jistě ano.

