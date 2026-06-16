OSN: Téměř všechny děti jsou vystaveny nejméně jednomu klimatickému riziku
"Dětskými životy i dál otřásají vlny veder, nekontrolované požáry, sucha a záplavy," uvedla šéfka fondu Catherine Russellová. Přibližně 1,1 miliardy dětí je ohroženo třemi či více překrývajícími se jevy najednou, dodala. Podle zprávy dokonce čtyři miliony dětí čelí dokonce šesti překrývajícím se hrozbám.
Mezi největší hrozby patří sucho, které ohrožuje okolo 1,8 miliardy dětí, a extrémní teploty, kterým čelí na 1,2 miliardy dětí.
K nejzasaženějším oblastem patří oblast Sahelu, tedy pás zemí jižně od Sahary, kde jsou čtyři miliony dětí vystaveny extrémním teplotám, vlnám veder či písečným a prachovým bouřím. V asijských zemích jako Bangladéš, Barma či Pákistán čelí děti více klimatickým hrozbám a s větší intenzitou než jinde ve světě, uvedl fond. Extrémní jevy se nevyhýbají ani dětem ve vyspělých západních zemích - například v Itálii jich na šest milionů zažívá prodlužující se vlny veder a sucha. "Země je však dokladem toho, jak investice do přizpůsobování se klimatickým změnám může snížit rizika, jimž děti čelí," uvedl UNICEF.
reklama