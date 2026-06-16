https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/osn-temer-vsechny-deti-jsou-vystaveny-nejmene-jednomu-klimatickemu-riziku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

OSN: Téměř všechny děti jsou vystaveny nejméně jednomu klimatickému riziku

16.6.2026 10:41 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Barefoot Photographers of Tilonia / Flickr
Téměř všechny děti na světě v současnosti čelí některému z osmi rizikových klimatických jevů, uvedl Dětský fond OSN (UNICEF). Z celkového počtu 2,4 miliardy dětí na světě jich je hrozbám jako jsou sucho, vedra či záplavy přímo vystaveno 2,3 miliardy, z toho téměř polovina nejméně třem najednou.
 
Extrémní klimatické jevy ohrožují zdraví, vzdělání či samotné životy dětí žijících v oblastech vystavených rizikům. Mezi osm nejčastějších hrozeb sledovaných UNICEF patří sucho, extrémní horko, pobřežní záplavy, říční záplavy, vlny veder, požáry, tropické bouře a písečné či prachové bouře.

"Dětskými životy i dál otřásají vlny veder, nekontrolované požáry, sucha a záplavy," uvedla šéfka fondu Catherine Russellová. Přibližně 1,1 miliardy dětí je ohroženo třemi či více překrývajícími se jevy najednou, dodala. Podle zprávy dokonce čtyři miliony dětí čelí dokonce šesti překrývajícím se hrozbám.

Mezi největší hrozby patří sucho, které ohrožuje okolo 1,8 miliardy dětí, a extrémní teploty, kterým čelí na 1,2 miliardy dětí.

K nejzasaženějším oblastem patří oblast Sahelu, tedy pás zemí jižně od Sahary, kde jsou čtyři miliony dětí vystaveny extrémním teplotám, vlnám veder či písečným a prachovým bouřím. V asijských zemích jako Bangladéš, Barma či Pákistán čelí děti více klimatickým hrozbám a s větší intenzitou než jinde ve světě, uvedl fond. Extrémní jevy se nevyhýbají ani dětem ve vyspělých západních zemích - například v Itálii jich na šest milionů zažívá prodlužující se vlny veder a sucha. "Země je však dokladem toho, jak investice do přizpůsobování se klimatickým změnám může snížit rizika, jimž děti čelí," uvedl UNICEF.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Korálový útes v Indonésii Foto: Ilse Reijs and Jan-Noud Hutten Flickr Rozsáhlé oblasti korálových útesů by podle vědců mohly odolat klimatickým změnám Medikán Foto: contains modified Copernicus Sentinel data (2020) processed by ESA Katastrofa za dveřmi. Medikány jsou hurikány, které přicházejí ze Středozemního moře Tichý oceán, ostrov Coronado. Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Výskyt meteorologického jevu El Niňo oficiálně potvrdili američtí vědci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zbyněk Šeděnka

16.6.2026 12:16
A dospělí ne?
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

17.6.2026 20:55 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ne, dospělí přeci již dávno úspěšně překonali těchto osm rizikových klimatických jevů svého dětství.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist