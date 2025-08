Ostrava podpoří výsadbu ovocných stromů i výuku včelařství na školách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Ostrava podpoří další projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí. Investuje například do výsadby ovocných stromů v Nové Vsi nebo podpory včelařské výuky na školách. ČTK to řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).Peníze město uvolní z Fondu životního prostředí, který byl zřízen v roce 1993. Město z něj financuje projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny. "Už v březnu zastupitelstvo schválilo, že fond nebude naplňován každoročně nejen 14,4 milionu korun z rozpočtu města, ale budou do něj odváděny i pokuty z oblasti životního prostředí," uvedl Boháč. Ročně by tak ve fondu mohlo být okolo 30 až 35 milionů korun, což umožní podporu většího množství projektů.

"Provoz ostravského kočičího útulku nyní podpoříme částkou 200 000 korun, výsadbu ovocných stromů v Nové Vsi budeme financovat částkou přesahující 201 000 korun. V uplynulé době jsme přispěli také čtyřem školám k pořízení včel a včelařských potřeb pro žáky v rámci výuky či včelařských kroužků. Podpořili jsme řadu zelených projektů, jejichž cílem byla revitalizace či nová výsadba zeleně v některých městských obvodech. Jen v letošním roce jde o částku takřka 2,3 milionu korun, největší letošní částka, víc než 1,2 milionu korun putovala na regeneraci zeleně v Třebovicích,“ řekl Boháč.

Nová Ves peníze využije na proměnu veřejného prostoru a vybudování relaxační zóny. Nevyhovující jehličnany nahradí nové stromy, keře a doplní je i trvalkové záhony. Podél chodníku z lomového kamene budou instalovány lavičky a další městský mobiliář.

"U budovy úřadu městského obvodu byly stromy již podruhé zasaženy povodní, která zapříčinila jejich nevratné poškození a usychání. Obvod v místě vysází stromy nové, jabloně, hrušně, třešně, slivoně, ryngle, meruňku, kdouloň či višeň. Revitalizován bude i veřejný prostor navazující na zrekonstruovaný park U Boříka. I zde je záměrem navrátit ovocné stromy," uvedl Boháč.

Kočičí útulek v Ostravě ročně zajistí péči pro zhruba 200 zvířat. Kromě péče o kočky, čekající v zařízení na nový domov, útulek obstarává i odchyty či veterinární péči pro nemocná zvířata.

