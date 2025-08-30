Úroda medu bude místy dobrá, včelaři bojují s varroázou a obávají se sršně
Nejvážnějším problémem je nadále varroáza, parazitární onemocnění způsobené roztočem, které oslabuje celé včelstvo a včely se dožívají kratšího věku. "Dříve včelstva přežila s varroázou, ale v posledních letech zimy nepřežívají, protože s roztoči přichází viry a je tam jakoby velká infekční zátěž," řekl Paleček. U bakteriálního onemocnění moru včelího plodu se musí likvidovat celé včelstvo. Nejvíce se objevuje v Moravskoslezském kraji. Letos je podezření na Strakonicku, řekl Paleček.
Z moderních technologií někteří včelaři používají termosolární úly jako prevenci proti varroáze, kdy se v úlu zvyšuje teplota, kterou roztoč nevydrží. Mnoho včelařů to vyzkoušelo, ale nepokračují s tím, řekl Paleček. "Co se týče dalších trendů, tak prakticky moc toho není, samozřejmě se vyvíjí třeba další léčiva nebo další způsoby aplikace léčiv," dodal. Jedním z okrajových trendů je konzumace včelích larev, které jsou zdrojem bílkovin.
Včelaři se také obávají asijské sršně, která loví včely. V Česku se objevila před dvěma lety, od té doby na čtyřech místech. "To se hodně sleduje a myslím si, že díky tomu, že se to sleduje, tak se zatím nerozšiřuje, protože hnízda, kde byly, tak se zlikvidovaly a v letošním roce zatím není žádný záchyt. I když třeba v Německu, Španělsku, Portugalsku se šíří dost razantně," řekl Paleček. Asijské sršně z jednoho hnízda dokážou za sezonu sníst 12 až 15 kilogramů hmyzu, z toho 70 procent potravy tvoří včela medonosná a dokážou tak zdecimovat tři včelstva.
V České republice působí přibližně 50 000 včelařů sdružených v Českém svazu včelařů, jejich počty v posledních letech stagnují. Existují ještě další menší spolky sdružující včelaře.
Celkový počet včelstev se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 600 000. "Někdy je to třeba až 700.000 včelstev, ale jsou roky, kdy je třeba jen 500.000 v celé republice. Je to ovlivněné především nemocemi včel, kdy jsou třeba zimní úhyny větší," řekl Paleček.
reklama