Včely z ruzyňského letiště mají poloviční úrodu medu než dřív

8.11.2025 16:18 (ČTK)
Ilustrační foto
Včely, které na ruzyňském letišti monitorují vliv letecké dopravy na životní prostředí, produkují poslední dva roky zhruba 40 kilogramů medu, dříve to bylo okolo 80 kilogramů. V posledních letech totiž mírně klesl počet včel, sdělila mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Celkový počet včelstev v Česku také klesá, na vině jsou hlavně roztoči způsobující nemoc varroázu.
 
Letiště chová včely od roku 2011. Nyní tam mají šest včelstev, která jsou v úlech přímo na letištní ploše v blízkosti radaru řízení letového provozu. "Počet včelstev v průběhu roku kolísá, nejvyšší je obvykle v létě, kdy se včelstvo rozvíjí, a snižuje se během zimy kvůli přirozeným úhynům. Maximum je pro nás osm včelstev," sdělila mluvčí.

Pro biomonitoring úrovně znečišťujících látek v ovzduší je využíván zejména včelami nasbíraný pyl. Ten následně putuje na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, kde zjišťují obsah těžkých kovů a organických látek. "Výsledky těchto analýz dlouhodobě ukazují, že hodnoty sledovaných látek jsou hluboko pod hygienickými limity," uvedla Hejtmánková.

Péči o včely mají na starosti zaměstnanci letiště, kteří jsou zároveň včelaři. "Během dne vykonávají běžné zaměstnání u letiště a po práci se starají o naše včely," dodala Hejtmánková. Med se stáčí na přelomu května a června.

V hlavním městě jsou včelí úly i na jiných netradičních místech, třeba na budově magistrátu, na střeše Národního divadla či některých hotelů. Podle tamních včelařů je med v metropoli kvalitnější než jinde, protože včely nelétají na pole stříkaná přípravky na ochranu rostlin.

Podle statistik Českomoravské společnosti chovatelů počet včelstev v ČR loni klesl na 643 488 z předloňských 669 510. Ubylo i registrovaných včelařů, a to o 1223 na loňských 62 128. Produkce medu v ČR loni dosáhla 7400 tun a byla mírně nadprůměrná.

V ČR přibývá úhynů včel. Zatímco dříve přicházeli včelaři zhruba o desetinu včelstev ročně, v současnosti úhyny dosahují 20, někde i 30 procent. Důvodem jsou roztoči způsobující nemoc varroázu. Častější výskyt této nemoci souvisí i se změnou klimatu, kdy teplé zimy svědčí množení roztoče ve včelstvu.

