Ostrava usiluje o dotaci na nadlimitní čištění cest

Ostrava by mohla získat dotaci až deset milionů korun na nadlimitní čištění silnic. / Ilustrační foto

Ostrava by mohla získat dotaci až deset milionů korun na nadlimitní čištění silnic. Město od roku 2018 čistí komunikace mnohonásobně častěji, než mu to ukládá zákon. Důvodem je snaha o snížení prašnosti. Ročně tak Ostravu čištění silnic přijde na zhruba 30 milionů korun. Novinářům to včera řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

"Do pravidelných úklidů zahrnujeme nejen své, ale také krajské a státní silnice. Jen v roce 2019 Ostravské komunikace sesbíraly na území města 4402,4 tuny smetků, což je nejvyšší hodnota za posledních pět let," uvedla Šebestová.

Připomněla, že ministerstvo životního prostředí letos poprvé i na popud města nabídlo na čištění navíc dotace a město tak může získat až deset milionů korun. Vedle Ostravy mohou o peníze žádat i některá další města, která mají problematickou kvalitu ovzduší.

"V dubnu 2018 jsem u ministra životního prostředí iniciovala vyčlenění státních peněz na pomoc obcím v regionech silně postižených znečištěným ovzduším. Jsem ráda, že ministerstvo takovou výzvu vypsalo. Doufám, že s žádostí uspějeme," řekla Šebestová.

Celkem 366 kilometrů státních, krajských i městských komunikací v Ostravě je rozděleno podle prachových map do tří kategorií. Od kategorie, do které silnice spadá, se pak odvíjí frekvence čištění.

Městu patří 149 kilometrů silnic, kraji 156 kilometrů a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má ve správě 61 kilometrů cest. Čištění silnic ve správě ŘSD město ročně vyjde na 5,6 milionu korun, ve správě kraje pak na 11,9 milionu korun. Zákon ukládá čištění cest dvakrát ročně, v Ostravě se čistí šestkrát za měsíc.

Čištění provádí Ostravské komunikace, které mají k dispozici osm zametacích a čtyři kropicí vozidla. Dalších deset speciálních čisticích vozů mají ještě městské obvody a jejich technické služby.

