Ostravská zoo kvůli úsporám elektřiny neprodlouží otevírací dobu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Enrico Gombala / Zoo Ostrava Vedení ostravské zoo se rozhodlo, že v únoru ponechá otevírací dobu stejnou jako v lednu, tedy od 09:00 do 16:00.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ostravská zoologická zahrada neprodlouží v únoru, jak bývá obvyklé, otevírací dobu svého areálu. Důvodem jsou úsporná opatření, které zahrada zavádí kvůli krachu dodavatele elektrické energie. ČTK to řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

"Od února by se měla otevírací doba Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava prodloužit o hodinu, ale nestane se tak. I ostravská zoo se momentálně potýká s krachem dodavatele elektrické energie, proto zavedla různorodá úsporná opatření, při vytápění, svícení, ale i při nákupech a podobně," uvedla mluvčí. Podle ní zoo aktuálně řeší přechod k novému poskytovateli. Rozhodně lze očekávat, že náklady na elektrickou energii zahradě vzrostou, řekla Nováková.

Vedení ostravské zoo se rozhodlo, že v únoru ponechá otevírací dobu stejnou jako v lednu, tedy od 09:00 do 16:00. "Pokladny a pavilony se uzavřou o hodinu dříve, tedy v 15.00. "Vzhledem k tomu, že návštěvnost v tomto zimním měsíci je opravdu minimální, mělo by se to dotknout jen malého počtu návštěvníků. Věříme, že naše rozhodnutí pochopí,“ uvedl ředitel zoo Jiří Novák.

Mluvčí ale poukázala na to, že na druhou stranu byl letošní leden z hlediska návštěvnosti výrazně nadprůměrný. Zoo navštívilo přes 12 000 lidí, což je pro začátek roku historický rekord. V minulosti totiž nikdy nepřekročila návštěvnost prvního měsíce v roce desetitisícovou hranici.

Zoo je podle ředitele připravena zkrácenou otevírací dobu svým návštěvníkům vynahradit. "Už nyní mohu všem slíbit, že jim ztracenou hodinu vynahradíme – během letních prázdnin opět zůstane areál zoo otevřen o hodinu déle," podotkl Novák.

reklama