Ostravská zoo odchovává dvojčata ohrožené pandy červené

Mládě pandy červené v Zoo Ostrava.

Ostravská zoologická zahrada odchovává mláďata ohrožené pandy červené. Dosud dvojčata trávila čas převážně v boudách, nyní už je ale mohou vidět návštěvníci, protože mláďata začala postupně objevovat okolní svět.

"Je to zcela běžný jev, i v přírodě tráví mláďata první tři měsíce života v bezpečí rodné dutiny. Chovatelé do odchovu nijak nezasahovali, chtěli samici dopřát klid při odchovu potomků, proto si ani zpočátku nebyli jistí, kolik mláďat samička porodila. Po pár týdnech ale vypozorovali, že mláďata jsou dvě," uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Na začátku září mláďata zkontroloval veterinář, podle něhož se jedná o samce a samici. Matkou mláďat je pětiletá samice, která byla do zoo dovezena v roce 2019. Stala se partnerkou o devět let staršímu samci. "Je to jeden z nejstarších samců v evropském chovu, narodil se v roce 2009 a do Ostravy byl přivezen v roce 2010. Společně pár odchoval už pět mláďat včetně těch letošních," uvedla Nováková.

První sameček se narodil v roce 2020, o rok později přišla na svět dvojčata-samičky a po roční pauze nynější mláďata. "Samice zvládá svou mateřskou úlohu od začátku velmi dobře, o všechny své potomky příkladně pečuje. Vzhledem k tomu, že situace těchto asijských šelem není v jejich domovině nijak příznivá a početnost volně žijící populace stále klesá, může se chov v zoologických zahradách stát v budoucnu poslední možností, jak tento druh zachovat pro příští generace," připomněla Nováková.

Do roku 2015 byla panda červená vedena v Červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelných druhů, ale následně byla přeřazena do kategorie ohrožených. Počet pand červených se ve volné přírodě odhaduje maximálně na 10 000 jedinců. Největší hrozbou je pro ně zejména stálý úbytek přirozeného prostředí. Tato plachá noční šelma obývá lesy s bambusovým podrostem v Nepálu, Indii, Bhútánu, Myanmaru a jižní Číně. I když jde o šelmu, v jejím jídelníčku převažuje rostlinná potrava, hlavně bambusové listy a výhonky.

