Ostravská zoo pomáhá s monitorováním antilop Derbyho v západní Africe

Ostravská zoologická zahrada pomáhá s monitorováním antilop Derbyho v západní Africe. Na svou druhou misi do Senegalu nyní odcestovala pracovnice zahrady Lenka Juříková, která bude po tři týdny součástí dvoučlenného týmu, který bude ve dvou rezervacích monitorovat počty a přírůstky nejohroženějších antilop světa. Novinářům to řekli zástupci zahrady a neziskové organizace Antelope Conservation, která se dlouhodobě věnuje rozšiřování populace těchto zvířat.Početnější východní poddruh antilopy Derbyho je chován v několika zoologických zahradách, například v USA a Spojených arabských emirátech. Západní poddruh se nachází pouze v Senegalu a je jedním z nejohroženějších živočichů planety. Spolek Antelope Conservation je jediná organizace na světě, která se již od roku 2000 věnuje ochraně a výzkumu této největší antilopy.

"Práce v západní Africe není vůbec jednoduchá, ale dosáhli jsme řady výsledků, co se týče počtu antilop Derbyho," řekla předsedkyně spolku Karolína Brandlová. V roce 2000 se podle ní odhadovalo, že v národním parku Niokolo Koba v Senegalu žije zhruba posledních 200 jedinců antilop Derbyho. Z těchto 200 jedinců se šest z nich stalo zakladateli chovu ve dvou rezervacích, kde nejsou predátoři a neohrožují je tam pytláci.

"V roce 2000 to byla otázka velkého štěstí při volbě zvířat, protože mezi nimi byl jen jeden samec. Byl ale plodný a úspěšný, neměl žádný problém, který by následně předal na své potomky. Loni jsme v rezervacích spočítali 175 zvířat," uvedla Brandlová. Ochranáři doufají, že při letošním sčítání pokoří hranici 200 kusů a dostanou se tak na počet původních přežívajících jedinců v národním parku.

"Význam tohoto chovu je zásadní. Už to není nějaká malá část antilop, které jsou drženy stranou, ale rovnocenný partner té volně žijící populace, která se nějak dramaticky ani nezvyšuje, ani nesnižuje," uvedl Brandlová.

Samotný monitoring zvířat v rezervacích není úplně jednoduchý. Ochránci dokážou poznat každou jednotlivou antilopu třeba podle pruhů. "Pruhy slouží jako čárový kód, celý život se na zvířeti nezmění, jsou jednotlivě odlišné a na každé straně ještě jiné," doplnila Brandlová.

Podle Juříkové, která do Afriky zamíří už druhým rokem, monitorovací tým pracuje fakticky od rána do večera. Zvířata je nutné vyhledat, nafotit a správně přiřadit. Mláďata se pak díky kojení přiřazují i k matkám. Technologie, která by ochráncům usnadnila práci, zatím neexistuje, ale Bradlová věří, že se ji do budoucna podaří vyvinout.

Antilopa Derbyho patří společně s příbuznou antilopou losí mezi největší antilopy na světě. Samci mohou dorůst až 180 centimetrů v kohoutku, samice kolem 150 centimetrů, při délce těla 220 až 290 centimetrů. Hmotnost samců dosahuje 450 až 907 kilogramů, u samic kolem 440 kilogramů. Obě pohlaví mají spirálovitě stočené rohy, které jsou u samců mohutnější a dorůstají délky 80 až 123 centimetrů. Právě západní poddruh je jen v Senegalu a podle Brandlové aktuálně není šance, že by je odtud mohla získat nějaká ze zoologických zahrad.

