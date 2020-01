Ostrov vybuduje nové zázemí pro psí útulek Bety

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | TheUjulala / pixabay.com Ostrov na Karlovarsku chce vybudovat nové zázemí pro psí útulek Bety. / Ilustrační foto

Ostrov na Karlovarsku chce vybudovat nové zázemí pro psí útulek Bety. Místo současné boudy postaví novou budovu, ve které bude zázemí pro zaměstnance, ale například i ošetřovna. Město nyní vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele zázemí, do kterého investuje čtyři miliony korun z městského rozpočtu, řekl včera starosta Jan Bureš (ODS).

Ostrov, který v letošním roce hospodaří s vyrovnaným rozpočtem s příjmy i výdaji 488,2 milionu korun, chce se stavbou nového zázemí začít v dubnu a skončit v září letošního roku.

"Máme relativně dobře vymyšlené umístění psů v kotci i karanténu. To, co bylo největší ostudou, bylo zázemí pro útulek. To znamená pro administrativu, pro přijímání a vyšetřování psů, ale i sociální zařízení pro správce útulku," řekl Bureš.

Podle starosty budou nové zázemí využívat i dobrovolníci, kteří v útulku vypomáhají nebo chodí psy venčit. Od zlepšení zázemí si slibuje i větší počet návštěvníků, kteří do útulku zavítají, a díky tomu i snadnější umístění psů do nových domovů.

Městský psí útulek Bety je v Moříčovské ulici a jeho provozovatelem je spolek Ostrovský Macík. Tento spolek působí na Karlovarsku sedmnáctým rokem a v sousedním Horním Žďáru provozuje azyl pro týraná a handicapovaná zvířata.

Mimo Ostrov jsou psí útulky v Karlovarském kraji také v Karlových Varech, Chebu, Nejdku, Mariánských Lázní a v Sokolově. Právě Sokolov je jedním z mála měst v regionu, které má samostatný útulek i pro kočky. Kromě toho sokolovská městská policie provozuje útulek pro psy v areálu soukromého ranče Vránov.

