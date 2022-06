Obyvatelé Pásma Gazy mohou do moře, voda je díky čističkám znovu čistá

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obyvatelé palestinského Pásma Gazy se mohou po mnoha letech radovat z čisté vody u svých pláží. Nevypouští se tam už bez ošetření veškerá odpadní voda jako dřív, takže moře ani vzduch už nepáchnou. Mnozí mají pocit, že se ocitli v jiné zemi, napsala agentura Reuters.

Znečištěná voda znemožňovala lidem z Pásma Gazy koupat se v moři, děti chodily domů s vyrážkami.

Letos by to mělo být jiné, protože v Pásmu začaly díky mezinárodní pomoci fungovat čističky odpadních vod a 65 procent pláží je nyní bezpečných a dá se u nich koupat.

"Nedalo se sem chodit, protože moře bylo hodně špinavé. A když jsme šli, děti si odnášely viry a kožní choroby. Dnes je to tady čisté a čisté je i moře. Jako bychom byli v jiné zemi," řekla matka čtyř dětí Sahar abú Bašírová.

Na dlouhém pobřeží zmizely téměř všechny červené praporky, které varovaly před koupáním kvůli vysokému obsahu odpadní vody v moři. Lidé se rozesadili kolem plastových stolů u břehu a děti si ve vodě hrály s nafukovacími koly. Majitelé koní kousek dál dopřávali svým zvířatům zchlazující koupel.

Úřad pro sledování kvality prostředí a vody řízený hnutím Hamás oznámil, že voda vypouštěná do moře nyní prochází aspoň částečně čištěním, takže 65 procent pláží je bezpečných. Má se to ještě zlepšit.

Většina ze dvou milionů občanů Pásma Gazy kvůli izraelské a egyptské blokádě nemůže vycestovat, podle statistik je bez práce 50 procent lidí.

V Dajr al-Baláhu se tísnilo mnoho lidí u podniku zvaného Staré noci postaveného na kopci s výhledem na pláž. Rodiny pojídaly večeři v dřevěných přístřešcích. Pro majitele podniku Rámího Naaúka je to dobré znamení, letošní sezona by měla být zisková. "Když tady nebude špína, přijde víc hostů. Pomůže mi to kompenzovat výdaje za opravy a přípravy na sezonu," řekl.

