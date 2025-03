El País: Gaza se topí v haldách odpadků a sutin, krysy z nich šíří nemoci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Obyvatelé Pásma Gazy, kteří se během příměří vracejí do svých domovů zničených masivním izraelským bombardováním, se potýkají mimo jiné se stovkami tisíc tun odpadků. Ty se během více než roční války navršily na improvizovaných skládkách. Lidem sužovaným humanitární krizí tak navíc hrozí nemoci, které mohou šířit krysy, jež žijí v těchto haldách odpadků a sutin z rozbořených domů. Upozornil na to španělský deník El País Izraelská ofenziva v Pásmu Gazy, která byla odvetou za teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, spočívala v prvních měsících zejména v masivním bombardování. To podle zprávy Rozvojového programu OSN (UNDP) z loňského října, na niž se odvolává deník El País, znemožnilo přístup místní palestinské správy, ovládané Hamásem, k velkým skládkám odpadu. Bombardování rovněž zničilo kontejnery na odpad i popelářské vozy, což způsobilo bezprecedentní hromadění odpadků v ulicích a v blízkosti uprchlických táborů, kam boje vyhnaly většinu obyvatel tohoto území.

V Pásmu Gazy platí od 19. ledna dohoda o příměří, jejímž cílem je zejména propuštění rukojmích držených Hamásem a jeho spojenci v Gaze od října 2023 výměnou za propuštění Palestinců z izraelských věznic. Dohoda ale také zahrnuje závazek Izrael pustit na toto území větší množství humanitární pomoci a také dodávky stanů, kontejnerových domů i strojů na odklízení sutin.

Už před válkou se Pásmo Gazy potýkalo s humanitární krizí a už tehdy mělo problém zvládnout asi 1,7 tun odpadků vyprodukovaných denně, napsal El País. Nahromadění odpadků během bojů a zničená infrastruktura, včetně té sanitární, přispívají k šíření infekčních nemocí, uvedla zpráva UNDP.

Také nizozemská organizace PAX, zaměřená na ochranu civilistů v době války, loni v červenci zveřejnila zprávu nazvanou Válka a odpadky v Gaze, v níž pomocí satelitních snímků zdokumentovala více než 225 improvizovaných skládek na tomto území menším než Praha. Některé z nich se táhly v délce stovek metrů a staly se živnou půdou pro nemoci i vážným rizikem pro životní prostředí.

