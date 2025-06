Pásmo Gazy čelí uměle vytvořenému suchu. Děti budou umírat žízní, varuje UNICEF

Pavel Hanzl 20.6.2025 21:10

Gaza je taky něco příšerného a taky to má velmi jednoduché řešení. Pokud by Hamás proustil zbývajíci rukojmí, je ihned po válce. Pokud by nezaútočil, vůbec by k válce nedošlo. A co obyčejní Palestinci? VŠICHNI tam ví, kdo je Hamás, nejsou to žádní "oni", ale Palestinci sami a všichni je znají.

