Mrtvé moře dále vysychá, zachránit by ho mohla mezinárodní spolupráce, píše AFP

Mrtvé moře kvůli změnám klimatu i značnému odběru vody z přítoků dále vysychá. Slané jezero, jehož břehy se dotýkají Izraele, palestinských území a Jordánska, by mohla zachránit silnější mezinárodní spolupráce, která je však v současné době značně komplikovaná. Napsala to agentura AFP. Úpadek jezera, které by mohlo zaniknout do roku 2050, představuje i těžkou ránu pro tamní cestovní ruch.Postupné vysychání Mrtvého moře zhoršuje nárůst průměrných teplot, které v oblasti v letních měsících mohou dosahovat až 50 stupňů, i nadměrné odklony a odběry vody v přítocích do jezera, mezi kterými je nejdůležitější řeka Jordán. Podle údajů z roku 2018 se roční přítok vody do jezera snížil z 1,2 miliardy metrů krychlových běžných v 50. letech minulého století na zhruba šestinu.

"Důsledky odklonu vody jsou viditelné všude kolem nás," říká na izraelském pobřeží Mrtvého moře hydrolog Nadav Tal z ekologické organizace EcoPeace. Ukazuje při tom na vlnolam, který býval ponořený ve vodě, a nyní se nachází na souši.

"Mezinárodní spolupráce je klíčová pro záchranu Mrtvého moře," tvrdí Tal. S tím souhlasí i Ohad Karny z izraelského ministerstva pro ochranu životního prostředí. Izraelské úřady připravují plány na zlepšení situace Mrtvého moře, které počítají s přívodem další vody skrze nově vybudovaný kanál a zařízení na odsolování vody. Karny však toto řešení nepovažuje za logické, jelikož by do Mrtvého moře přivádělo vodu, která je zapotřebí jinde. Navíc je nákladné z ekonomického hlediska.

"Nemůžeme jednat sami," říká Karny s tím, že je nutné o záležitosti jednat i s Jordánskem. Spolupráci mezi Izraelem, Palestinci a Jordánskem však výrazně ztěžují konflikty včetně války v Pásmu Gazy.

Neúspěšnou snahou o záchranu Mrtvého moře byla dohoda mezi Izraelem, Palestinci a Jordánskem z roku 2013. Ta mimo jiné počítala s vybudováním potrubí, které by přivádělo do oblasti vody z Rudého moře. Podle tisku přípravu na realizaci infrastruktury Jordánsko zastavilo v roce 2021, aniž by byl vystavěn jediný metr potrubí.

Úpadek Mrtvého moře má i výrazný dopad na místní cestovní ruch. "Dnes tu není ani jedna pláž, kam je možné jít v naprostém bezpečí," popisuje stav na izraelském břehu jezera hydrolog Tal. Symbolem tohoto stavu jsou pláže u kibucu Ejn Gedi, které byly v minulosti mezi turisty značně populární. Už pět let jsou zavřené kvůli výraznému úbytku hladiny jezera a nebezpečným propadům půdy na plážích.

Hladina Mrtvého moře klesá o zhruba jeden metr za rok. Podle některých odhadů by jezero jako soustavná vodní plocha mohlo zaniknout do roku 2050. Mrtvé moře leží 420 metrů pod hladinou světových oceánů a je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu. Vody jezera se vyznačují mimo jiné velmi vysokým obsahem soli.

