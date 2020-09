Palírna na Lounsku kvůli koronaviru ukončila sezonu poprvé dřív

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kurt:S / Flickr.com Pro Šafránkovi je jejich pálenice koníčkem a přivýdělkem k důchodu. Podle majitelky je baví dělat dobrou pálenku, aby byli zákazníci spokojení. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Palírna kořalky Pálenice U Kapličky, Šafránkova Vojnice na Lounsku oslavila letos 20. výročí svého založení. Letos poprvé musela ukončit sezonu dříve kvůli koronaviru. Nyní je ale opět v provozu, ovoce a kvas na vypálení vozí manželům Šafránkovým lidé z různých koutů republiky, řekli ČTK.

Palírna funguje téměř celoročně, manželé ji zavírají vždy po Vánocích, kdy jezdí na dovolenou. Letos ale kvůli koronaviru museli poprvé po 20 letech palírnu zavřít na dobu delší než měsíc, uvedl hlavní palíř Václav Šafránek.

"Je to založené na tom, že si lidé dovezou ovoce nebo kvasy a my to tady zpracujeme," popsala princip pěstitelské pálenice její majitelka Zdeňka Šafránková. "Je to omezené litry, že třeba na rodinu nebo na jednu adresu se může vypálit určité množství alkoholu, a to je 60 litrů 50procentního (alkoholu), ale my to přepočítáváme na 100procentní, takže 30 litrů 100procentního alkoholu na rodinu," doplnila Šafránková.

Základem pro pálení je zralé čisté ovoce, protože má v sobě nejvíce cukru. "Cukr překváší na alkohol, a od toho se odvíjí kvalita," řekla majitelka pálenice, která zpracovává jablka, hrušky, višně, třešně, švestky či meruňky. Letos je podle ní nejvíce jablek a hrušek, nejméně meruněk. "Úroda je slabá, meruněk je hodně málo oproti loňsku, kdy bylo meruněk hodně," uvedla majitelka.

Pro Šafránkovi je jejich pálenice koníčkem a přivýdělkem k důchodu. Podle majitelky je baví dělat dobrou pálenku, aby byli zákazníci spokojení. "Nás nebaví, když netečou litry nebo to není dobrý. Sami jsme z toho zklamaní," dodala Šafránková.

reklama