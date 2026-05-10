Pamětník: Vágner by měl v zoo radost z chovů okapi a nosorožců
"Když jsem nastoupil, měla zahrada jen sedm hektarů a kralovali zde tygři. Po příchodu Vágnera, který byl velmi schopný i manažersky, získal peníze na rozvoj od ministerstva kultury. Jeho tah na bránu byl úžasný," říká Holejšovský. Díky tomu, že se ředitel zoo dokázal postarat o medvídě darované prezidentovi Ludvíku Svobodovi v Sovětském svazu, si získal uznání a přízeň části státních představitelů. To mu později umožnilo získat peníze na odchyt zvířat v Africe a jejich převoz do Československa i potřebná povolení.
"Moc důležité bylo i to, že se mu podařilo tady ve Dvoře získat údolíčko sousedící se zahradou. Potřeboval víc místa na výběhy, protože každý samec musí mít k sobě několik samic. Město mu území k tehdejší nelibosti Dvoráků přikleplo, protože to byla rekreační zóna města. Zlí jazykové tvrdí, že tam bylo počato i několik místních dětí," usmívá se pamětník.
Safari Park dnes slavnostně zahájil zhruba pětinové rozšíření areálu téměř na 90 hektarů. V nové patnáctihektarové části pod názvem Safari - Jih by většinu pozemků měl zabrat areál safari s volně žijícími nosorožci, buvoly či zebrami. Domov tam najde asi 50 zvířat, uvedl ředitel Přemysl Rabas. Investici do nového safari zoo odhaduje na 120 milionů korun. Vše by mělo být hotové v roce 2028.
Dvorská zoo existuje od roku 1946. Specializuje se na Afriku. Safari v ní založil právě Vágner, který byl ředitelem zoo v letech 1965 až 1983. Světově uznávaného odborníka na tropickou zoologii Vágnera, pod jehož vedením dosáhla zoo mimořádného rozvoje, loni ocenil prezident Petr Pavel in memoriam medailí za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí. V 80. letech Vágner otevřeně upozorňoval na devastaci světové přírody.
