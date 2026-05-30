Zoo Dvůr Králové získala malé šelmy zorily, jejich chov v zajetí je ojedinělý
Ve Dvoře Králové jsou zorily malé v expozici v průchodu Pavilonu šelem Joy Adamsonové. Zoo věří v jejich rozmnožení. "Zorily mají velmi rychlý reprodukční cyklus a při nastavení správných podmínek se následně mohou množit poměrně rychle," uvedla.
Zorily jsou lasicovité šelmičky s bílou srstí a několika výraznými černými pruhy na hřbetě a ocase. Jejich asi čtvrtkilogramové tělo je dlouhé kolem 35 centimetrů, dalších až 20 centimetrů měří ocas. Zorila malá je přizpůsobena životu v suchých, písčitých oblastech severní Afriky, zejména v Libyi. Jsou aktivní zejména v noci, kdy loví hlavně hmyz a také drobné obratlovce.
Jsou příbuzné tchoříkům, takže pokud se cítí v ohrožení, vystřikují páchnoucí tekutinu. V některých případech zorily podle literatury předstírají v okamžiku napadení, že jsou mrtvé.
Dvorská zoo je úspěšná v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zahrada patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 000 lidí.
