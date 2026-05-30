https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-dvur-kralove-ziskala-male-selmy-zorily-jejich-chov-v-zajeti-je-ojedinely
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zoo Dvůr Králové získala malé šelmy zorily, jejich chov v zajetí je ojedinělý

30.5.2026 19:53 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové
Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal pár drobných afrických šelem zoril malých. Jejich chov v lidské péči je ojedinělý, řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Zoologické zahrady zapsané v celosvětovém systému ZIMS v současnosti chovají 33 těchto zvířat. V Česku je mají zoo v Plzni a v Praze. Dvorská zoo se specializuje na Afriku a dosud zorily nechovala.
 
"Samec dorazil ze švýcarské Walter zoo, samice ze zoo Plzeň," uvedla zooložka Gabriela Linhartová. Plzeňská zoo byla na konci loňského roku první, ve které se povedlo zorily malé v Česku odchovat. Právě z plzeňského vrhu pochází nová samice ve Dvoře Králové. Švýcarská zoo je největším evropským chovatelem zoril malých.

Ve Dvoře Králové jsou zorily malé v expozici v průchodu Pavilonu šelem Joy Adamsonové. Zoo věří v jejich rozmnožení. "Zorily mají velmi rychlý reprodukční cyklus a při nastavení správných podmínek se následně mohou množit poměrně rychle," uvedla.

Zorily jsou lasicovité šelmičky s bílou srstí a několika výraznými černými pruhy na hřbetě a ocase. Jejich asi čtvrtkilogramové tělo je dlouhé kolem 35 centimetrů, dalších až 20 centimetrů měří ocas. Zorila malá je přizpůsobena životu v suchých, písčitých oblastech severní Afriky, zejména v Libyi. Jsou aktivní zejména v noci, kdy loví hlavně hmyz a také drobné obratlovce.

Jsou příbuzné tchoříkům, takže pokud se cítí v ohrožení, vystřikují páchnoucí tekutinu. V některých případech zorily podle literatury předstírají v okamžiku napadení, že jsou mrtvé.

Dvorská zoo je úspěšná v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zahrada patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 000 lidí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pět kandidátů pro transport na společné fotografii. Foto: Petr Hamerník Zoo Praha Do Kazachstánu odletěli další čtyři hřebci koní Převalského Lvice Foto: pxhere Zlínská zoo přijala lvice zabavené státem, musí proto nově uspořádat chov Mládě sambara skvrnitého Foto: M. Vlčková Zoo Ostrava V ostravské zoo se narodilo 12 kolouchů, osm z nich patří k vyhubeným druhům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist